Show TV yayın akışında yok... Öykü Gürman İle Günün Yemeği final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Öykü Gürman İle Günün Yemeği bitti mi?

Yapımcılığını 10. Ev’in üstlendiği ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman’ın sunumuyla ekranlara gelen Öykü Gürman İle Günün Yemeği öğle kuşağında evlere konuk oluyordu. Öykü Gürman İle Günün Yemeği programı bugün ekranlara gelmedi. Öykü Gürman İle Günün Yemeği neden yok araştıran vatandaşlar, programın Show TV yayın akışında da yer almadığını görünce Öykü Gürman İle Günün Yemeği final mi yaptı sorusunu sormaya başladı. Show TV 16 Kasım Pazartesi günkü yayın akışında yer almayan Öykü Gürman İle Günün Yemeği programı haftalık yayın akışında da şimdilik yer almıyor. Yayın akışına eklenmediği için programın sıkı takipçileri Öykü Gürman İle Günün Yemeği bitti mi sorusunu sosyal medyadan sormaya başladı.

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ BİTTİ Mİ?

Hafta içi her gün konuklarıyla birlikte mutfağa giren Öykü Gürman izleyicisinin gönlünü kazanmayı başarmıştı. Öykü Gürman İle Günün Yemeği 16 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelmediği için bittiği konuşuluyor. Show TV yayın akışında yer almayan program bu hafta yayın akışı takviminde de yer almıyor. Show TV'nin bu haftaki yayın akışında Öykü Gürman İle Günün Yemeği programının yer almaması, Öykü Gürman İle Günün Yemeği programı final mi yaptı sorusunu akıllara getirdi. Kanal konuyla ilgili açıklama yapmazken programın sunucusu Öykü Gürman da herhangi bir bilgi vermedi.



