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Show TV yayın akışında yok... Öykü Gürman İle Günün Yemeği final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Öykü Gürman İle Günün Yemeği bitti mi?

16.11.2020 14:01 | Son Güncelleme:
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Show TV yayın akışında yok... Öykü Gürman İle Günün Yemeği final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Öykü Gürman İle Günün Yemeği bitti mi?

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında saat 13:45’te Öykü Gürman İle Günün Yemeği programı izleyicisiyle buluşuyordu. 16 Kasım Pazartesi gününkü Show TV yayın akışında programın yer almaması dikkatleri çekti. Programın takipçileri Öykü Gürman İle Günün Yemeği neden yayınlanmadı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki Öykü Gürman İle Günün Yemeği final mi yaptı?

Yapımcılığını 10. Ev’in üstlendiği ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman’ın sunumuyla ekranlara gelen Öykü Gürman İle Günün Yemeği öğle kuşağında evlere konuk oluyordu. Öykü Gürman İle Günün Yemeği programı bugün ekranlara gelmedi. Öykü Gürman İle Günün Yemeği neden yok araştıran vatandaşlar, programın Show TV yayın akışında da yer almadığını görünce Öykü Gürman İle Günün Yemeği final mi yaptı sorusunu sormaya başladı. Show TV 16 Kasım Pazartesi günkü yayın akışında yer almayan Öykü Gürman İle Günün Yemeği programı haftalık yayın akışında da şimdilik yer almıyor. Yayın akışına eklenmediği için programın sıkı takipçileri Öykü Gürman İle Günün Yemeği bitti mi sorusunu sosyal medyadan sormaya başladı.

TV yayın akışı 16 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 16 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ BİTTİ Mİ?

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Hafta içi her gün konuklarıyla birlikte mutfağa giren Öykü Gürman izleyicisinin gönlünü kazanmayı başarmıştı. Öykü Gürman İle Günün Yemeği 16 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelmediği için bittiği konuşuluyor. Show TV yayın akışında yer almayan program bu hafta yayın akışı takviminde de yer almıyor. Show TV'nin bu haftaki yayın akışında Öykü Gürman İle Günün Yemeği programının yer almaması, Öykü Gürman İle Günün Yemeği programı final mi yaptı sorusunu akıllara getirdi. Kanal konuyla ilgili açıklama yapmazken programın sunucusu Öykü Gürman da herhangi bir bilgi vermedi.

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