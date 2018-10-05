Show'un o dizisi isyan çıkardı halk ayaklandı! RTÜK'e şikayet yağdı

Gaziantep Kent Konseyi temsilcileri, “Gülperi” adlı diziye Gaziantep kültürünü yanlış tanıttığı ve olumsuz algı oluşturduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar ve konsey üyeleri, çekimleri süren dizinin Gaziantep’i yanlış tanıttığını ve insanları kötü etkilediğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre; Gülperi dizisinin çekimleri Gaziantep’te yapılmasına ve bol bol Gaziantep’ten görüntüler ve kentin dünyaca ünlü yemeklerinin yer aldığı sahnelerin paylaşılmasına karşın bölgenin Taşkıran olarak geçmesi ve Gaziantep’in plakasının 27 olmasına rağmen 82 (hayali kent) plakalı araçların kullanılması ve aşiret yaşamının ön plana çıkarılması, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından şehirde büyük tepkilere yol açtı.

BU DİZİ BÜTÜN EMEKLERİ HEBA EDİYOR

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar, dizinin kent üzerinde neden olduğu olumsuz algıyı bertaraf etmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Gaziantep’in tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yakar, şehrin tanıtımı için birçok etkinlik yapıldığına ancak dizinin bütün emekleri heba ettiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Yakar, kentin tanıtımı için harcanan milyonlarca liranın Gülperi dizisi nedeniyle heba olduğu görüşünü savunarak' “Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve odalar şehirde var gücüyle çalışıyorlar. Buradaki bütün amaç Gaziantep'in ulusal ve uluslararası alanda çok daha fazla tanınmasını sağlamak iken şu an devam eden dizide Gaziantep aile yapısı ve Gaziantep ağzı ile ilgili o kadar çok nahoş ifadeler var ki bu yüzden bu açıklama yapma gereğini duyduk.

Gaziantep'e birkaç yıldır çok fazla sayıda turist geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde bu sene ‘Uzaklarda Arama', geçen yıl ‘Şimdi Gaziantep'e Gitme Vakti' sloganı vardı. Bütün bunların amacı bu şehre çok daha fazla kişinin gelmesini sağlamak. Esnafıyla, ticaretiyle bu şehre katkı sağlamaktı. Bütün bunlar olurken bu dizinin Gaziantep üzerinde yapmış olduğu algıyı bertaraf etmek, insanları doğru bilgilendirmek için bu açıklamayı gerekli görüyoruz” şeklinde konuştu.



