Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Shrek animasyonu aslında gerçekmiş! Tipini beğenmedikleri için toplum tarafından dışlanan gerçek Shrek: Maurice Tillet

Shrek animasyonu aslında gerçekmiş! Tipini beğenmedikleri için toplum tarafından dışlanan gerçek Shrek: Maurice Tillet

08.07.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik masal kalıplarını yıkan Shrek animasyonun aslında gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığını biliyor muydunuz? ‘Ringlerin Korkunç Devi’ ve 'Fransız Melek' lakaplarıyla anılan Fransız güreşçi Maurice Tillet, Oscar ödüllü animasyon filminin kahramanı Shrek’in de ilham kaynağı oldu.

Shrek animasyonu aslında gerçekmiş! Tipini beğenmedikleri için toplum tarafından dışlanan gerçek Shrek: Maurice Tillet

Maurice Tillet, 1903 yılında Fransa’da doğdu. 14 dil konuşabilen ve oldukça zeki bir adam olan Tillet, dış görünüşü nedeniyle uzun bir süre toplum tarafından dışlandı. Özellikle 20’li yaşlarında dış görüntüsü iyice değişti. Bu değişimin asıl nedeni ise nadir görülen akromegali hastalığıydı. Hastalık sebebiyle kemik yapısı kontrolsüzce büyüdü ve kafası ile kulakları normal insanlardan farklı bir hale geldi.

DIŞLAMALARA DAYANAMADI

1

Disiplinli bir sporcuydu ve 1926 yılında Fransa rugby takımına seçildi. Bu dönemde birçok meslekte çalıştı ve Fransız sinemasında rol aldı. Fiziksel özellikleri nedeniyle Fransa’da yoğun eleştirilere maruz kaldı. Maurice, 1936'da, Fransa'nın Paris kentinde Litvanyalı hafif ağır sıklet şampiyonu amatör güreşçi Karl Pojello tarafından keşfedildi. Toplumsal dışlamalara dayanamayan Tillet, Amerika’ya yerleşmeye karar verdi ve burada güreş kariyerine başladı.

“FRANSIZ MELEK” OLARAK ANILIYORDU

Maurice, ilk güreş müsabakasına 24 Ocak 1940 tarihinde çıktı. İri cüssesiyle dikkatleri çeken Maurice’ye seyirciler “French Angel (Fransız Melek)” olarak sesleniyordu. Maurice akıl almaz derecede güçlüydü ve bu gücü olan iki kez Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu kazandırdı.

EN ÇOK İZLENEN GÜREŞÇİYDİ

2

Hastalığı sonrasında profesyonel bir güreşçi olan Maurice Tillet, müsabakaları en çok izlenen sporcuydu. Kariyerindeki en büyük olay 1944’te AWAW(American Wrestling Association World) şampiyonu Steve Caset'i (Crusher) yenmesi oldu. Yaşadığı dönemde gösteri dünyasının aranan adamı olan güreşçi, bir süre daha spor hayatına devam ettikten sonra 1954 yılında, Fransa'da kalp hastalığından öldü.

3036’dan geldiğini iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri şaşkınlık yarattı3036’dan geldiğini iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri şaşkınlık yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vampir efsanesi gerçeğe dönüştü! Kişide kan içme isteği uyandıran korkunç bir hastalık: PorfiriaVampir efsanesi gerçeğe dönüştü! Kişide kan içme isteği uyandıran korkunç bir hastalık: Porfiria
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Dünyanın en ilginç hastalığı! Kan içme isteği uyandırıyorDünyanın en ilginç hastalığı! Kan içme isteği uyandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Önceki hayatındaki eşiyle karşılaştı

Önceki hayatındaki eşiyle karşılaştı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Böyle iştah görülmedi! İnsan etinden canlı kediye kadar...

Böyle iştah görülmedi! İnsan etinden canlı kediye kadar...

Dünyanın en ilginç hastalığı! Kan içme isteği uyandırıyor

Dünyanın en ilginç hastalığı! Kan içme isteği uyandırıyor

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.