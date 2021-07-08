Shrek animasyonu aslında gerçekmiş! Tipini beğenmedikleri için toplum tarafından dışlanan gerçek Shrek: Maurice Tillet

Maurice Tillet, 1903 yılında Fransa’da doğdu. 14 dil konuşabilen ve oldukça zeki bir adam olan Tillet, dış görünüşü nedeniyle uzun bir süre toplum tarafından dışlandı. Özellikle 20’li yaşlarında dış görüntüsü iyice değişti. Bu değişimin asıl nedeni ise nadir görülen akromegali hastalığıydı. Hastalık sebebiyle kemik yapısı kontrolsüzce büyüdü ve kafası ile kulakları normal insanlardan farklı bir hale geldi.

DIŞLAMALARA DAYANAMADI

Disiplinli bir sporcuydu ve 1926 yılında Fransa rugby takımına seçildi. Bu dönemde birçok meslekte çalıştı ve Fransız sinemasında rol aldı. Fiziksel özellikleri nedeniyle Fransa’da yoğun eleştirilere maruz kaldı. Maurice, 1936'da, Fransa'nın Paris kentinde Litvanyalı hafif ağır sıklet şampiyonu amatör güreşçi Karl Pojello tarafından keşfedildi. Toplumsal dışlamalara dayanamayan Tillet, Amerika’ya yerleşmeye karar verdi ve burada güreş kariyerine başladı.

“FRANSIZ MELEK” OLARAK ANILIYORDU

Maurice, ilk güreş müsabakasına 24 Ocak 1940 tarihinde çıktı. İri cüssesiyle dikkatleri çeken Maurice’ye seyirciler “French Angel (Fransız Melek)” olarak sesleniyordu. Maurice akıl almaz derecede güçlüydü ve bu gücü olan iki kez Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu kazandırdı.

EN ÇOK İZLENEN GÜREŞÇİYDİ

Hastalığı sonrasında profesyonel bir güreşçi olan Maurice Tillet, müsabakaları en çok izlenen sporcuydu. Kariyerindeki en büyük olay 1944’te AWAW(American Wrestling Association World) şampiyonu Steve Caset'i (Crusher) yenmesi oldu. Yaşadığı dönemde gösteri dünyasının aranan adamı olan güreşçi, bir süre daha spor hayatına devam ettikten sonra 1954 yılında, Fransa'da kalp hastalığından öldü.



