Sibel Can'ın dolandırılması davasında yeni gelişme

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

Mahkeme Başkanı Necmettin Kafalı, Gebze Gümrük Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti.

Yazı üzerine söz alan Sibel Can'ın avukatı, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gönderilen yazının Tüketici Mahkemesi'nde kazandıkları dava ile aynı doğrultuda olduğunu belirterek "Sanık bahse konu aracı ikinci el olmasına rağmen müvekkilime sıfır olarak sattığı sabittir. Bizim iddiamız kaçak araç sattığı değil, ikinci el aracı sıfır sattığı hususudur. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı ise "Bu aracın ithal edilen ülkeden Türkiye'ye getirilmesi aşamasında yapılan prosedürle ülkemize getirilmiş olup bu araç ikinci el değildir" dedi.

SAVCI SANIK İÇİN BERAAT İSTEDİ

Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, sanık hakkında tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan dava açılmışsa da suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.