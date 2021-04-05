Sibel Can'ın gerçek ismi ne? Sibel Can kim ve kaç yaşında?

Sibel Can, şu sıralar Hakan Altun ile beraber Kanal D ekranlarında “Şarkılar Bizi Söyler” adlı programda yer almaktadır. Padişah, Çakmak Çakmak ve Kanasın gibi şarkılarıyla bilinen Sibel Can, kariyerine dansöz olarak başlamıştır. Daha sonra şarkıcılık yapmaya karar veren Sibel Can, dansözlüğü bırakarak, şarkı söylemeye başlamıştır. Şarkıcılığının yanında birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de yer almıştır. SİBEL CAN KİMDİR? Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı. Daha sonra İstanbul' da ilk kez Galata Kulesi' nde sahneye ciktı. Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan tarafından keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu' nda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu.

Yaşı küçük olduğu için Maksim Gazinosu onun yüzünden kapatıldı. Çalışma müsaadesi almak için Fahrettin Aslan ve Türker İnanoğlu, Sibel Can' ın yaşını mahkeme kararıyla 6 ayda 6 yaş birden büyüttü. Artık sahneye çıkmasında bir sorun kalmamıştı. Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Maksim gazinosunda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında idi. Sibel Can, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm bir anda müzik listelerinin üst sıralarına yükseldi. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Babası Engin bey, Orhan Gencebay ve Muazzez Abacı ile rtak bir kararla dans hayatına son verdi. Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 1995 yılında yayınlanan "Şarkılarda Senden Yana" albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümdeki "Deli Yüreğim", "Dedikodu" gibi parçalar Can'ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç'ın bestelediği "Padişah"lı albüm yayınlandı. "Padişah"la birlikte Sibel Can, Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline geldi.