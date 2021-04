Sibel Can'ın gerçek ismi ne? Sibel Can kim ve kaç yaşında?

Sibel Can, şu sıralar Hakan Altun ile beraber Kanal D ekranlarında “Şarkılar Bizi Söyler” adlı programda yer almaktadır. Padişah, Çakmak Çakmak ve Kanasın gibi şarkılarıyla bilinen Sibel Can, kariyerine dansöz olarak başlamıştır. Daha sonra şarkıcılık yapmaya karar veren Sibel Can, dansözlüğü bırakarak, şarkı söylemeye başlamıştır. Şarkıcılığının yanında birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de yer almıştır.

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir.

Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.

Daha sonra İstanbul' da ilk kez Galata Kulesi' nde sahneye ciktı. Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan tarafından keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu' nda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu.