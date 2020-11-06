Sibel Can'ın kızı Melisa Ural aşk orucunu Serhan Adalı ile bozdu

Etiler'de bir mekandan çıkan ikili, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Serhan Adalı, görüntü alınmaması için gaza bastı.

SnobMagazin'in haberine göre, arka koltukta oturan Melisa, şaşkınlığını gizleyemezken diğer bayan arkadaşları ise başını öne eğerek kendini gizledi.



İkilinin bu yakınlaşmasından sonra gözler anne Sibel Can'a çevrildi.

Serhan Adalı, geçtiğimiz aylarda Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile Yeniköy'de bir mekanda yüksek gelen hesap yüzünden işletmeciyle kavga ederek karakolluk olmuştu.



