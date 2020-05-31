Sibel Can yine photoshop ayarını yapamadı! Dalga konusu oldu

Aldığı ve verdiği kilolarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Sibel Can photoshop ayarını yine tutturamadı. Balık etli haliyle bilinen Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Can’ın paylaştığı fotoğraflarda yine photoshop olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcının konser görüntüleriyle bu fotoğraflar arasında fark olduğu görüldü. Can'ın paylaşımları yine dalga konusu oldu.

Can daha öncede cam kenarında bir pozunu paylaşmış ancak camdan yansıyan gerçek halini fotoşoplamayı unutunca dalga konusu olmuştu. Sibel Can'ın bir başka vukuatı ise kızıyla olan fotosundaydı... Can o fotoda da çok eleştiri almıştı.

