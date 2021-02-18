Sibel Can yine photoshop'u abarttı! 'Kızının yaşına inmişsin'

Son günlerde yeni sunacağı programla gündem olan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile 'Şarkılar Bizi Söyler'de bir arada olacak.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Sibel Can, yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 50 yaşındaki Sibel Can Photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı.

Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken ünlü şarkıcı bu kez alay konusu oldu.

Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Sibel Can'ı fazla photoshop kullandığı için eleştirdi.



Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı.



