Siber sapıklık: Telefonumda o fotoğraf belirince donakaldım

iPhone'um, tanımadığım birinden AirDrop vasıtasıyla gelen çıplak fotoğrafı kabul edip etmeyeceğimi soruyordu.

Bir ayna önünde erekte olmuş penisiyle çektiği fotoğrafta filtre kullanmış, bedeninin üzerinde oynamış, arka planı bulanıklaştırmıştı. Tanımadığı birine göndereceği bir fotoğraf için çok fazla emek harcamıştı.

Hemen 'reddet' seçeneğine bastım. Ama bu olayın bence yarattığı güvensizlik ve korkuyu reddedemedim.

Büyüyen feminist hareketlerden güç bulan bir kadın olarak, herhangi bir erkekle veya tüm hakaretlerle başa çıkabileceğimi düşünürdüm.

Bu işin peşini bırakmak istemedim, o yüzden metro vagonunda bunun sorumlusunu bulmaya çalıştım.

İki sonraki istasyona varana kadar her yüzü inceledim. O durakta metrodan inerken bir kere daha aynı fotoğraf geldi.

Şahsı tespit ettim ve arkasında yürümeye başladım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bu gerçekten o mu? Yoksa değil mi?

Fotoğraftaki gibi uzun ince bacakları, benzer bir suratı ve ince kolları vardı ama ona ne demem gerekir? Asansörde arkasında durdum ve telefon ekranında fotoğraflar ve AirDrop uygulamalarının açık olduğunu gördüm.