Siber suç ve zorbalıktan onlar da nasibini aldı!

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, "Son yıllarda sosyal ağlarda yaşlı kullanıcı sayısında önemli artış oldu. 65 yaş üstü kişiler, kendini resmi yetkili olarak tanıtan kişilere karşı aldanma eğilimi içindeler." açıklamasında bulundu.

SİBER SUÇ VE ZORBALIKLARIN MAĞDURU OLUYORLAR

Dijitalleşmenin hayatı tümüyle etkilediğini, gün geçtikçe genç yaşlı demeden herkesin dijital dünyada yerini aldığını da belirten Demirel, "Ancak yaşlılar sonradan dahil oldukları bu ekosisteme ayak uydurmakta zorlanıyor, siber suçların ve siber zorbalığın mağduru oluyorlar." diye konuştu.

ALDANMA EĞİLİMLERİ YÜKSEK

Özellikle emeklilerin hayatlarındaki boşluğu doldurmak için internette daha fazla vakit geçirdiklerini belirten Demirel, yaşlıların sanal dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduklarını dile getirdi. Demirel, finansal dolandırıcılıklara daha fazla maruz kalan 65 yaş üstü kişilerin, kendisini polis, jandarma, milletvekili ya da resmi yetkili olarak tanıtan kişilere karşı aldanma eğilimi içinde olduklarını söyledi.