Siber suç ve zorbalıktan onlar da nasibini aldı!

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, "Son yıllarda sosyal ağlarda yaşlı kullanıcı sayısında önemli artış oldu. 65 yaş üstü kişiler, kendini resmi yetkili olarak tanıtan kişilere karşı aldanma eğilimi içindeler." açıklamasında bulundu.
SİBER SUÇ VE ZORBALIKLARIN MAĞDURU OLUYORLAR
Dijitalleşmenin hayatı tümüyle etkilediğini, gün geçtikçe genç yaşlı demeden herkesin dijital dünyada yerini aldığını da belirten Demirel, "Ancak yaşlılar sonradan dahil oldukları bu ekosisteme ayak uydurmakta zorlanıyor, siber suçların ve siber zorbalığın mağduru oluyorlar." diye konuştu.
ALDANMA EĞİLİMLERİ YÜKSEK
Özellikle emeklilerin hayatlarındaki boşluğu doldurmak için internette daha fazla vakit geçirdiklerini belirten Demirel, yaşlıların sanal dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduklarını dile getirdi. Demirel, finansal dolandırıcılıklara daha fazla maruz kalan 65 yaş üstü kişilerin, kendisini polis, jandarma, milletvekili ya da resmi yetkili olarak tanıtan kişilere karşı aldanma eğilimi içinde olduklarını söyledi.
DİJİTAL DÜNYADA HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİLMELİLER
Yaşlıların, banka ya da telekom operatörlerinin adı kullanılarak gönderilen fatura süsü verilmiş tuzak elektronik postaların içindeki linkleri tıkladıklarında başlarına gelebilecek olaylar konusunda farkındalıklarının düşük olduğunu dile getiren Demirel, bu nedenle dijital dünyada nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri gerektiğini ifade etti.
YAŞLILARI BİLGİLENDİREN UYGULAMALAR YAPILMALI
Demirel, bazı ülkelerde yaşlılara ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan özel web siteleri oluşturulduğuna işaret ederek, Türkiye'de de yaşlılara özel, bilgilendirici ve onların hayatlarını kolaylaştıran dijital uygulamaların hayata geçirilmesini istedi.
GENÇLER OLUMSUZ YORUM YAPIYOR
Yaşlı internet kullanıcılarının hem sanal dolandırıcılıklara hem de siber zorbalığa maruz kaldığını vurgulayan Demirel, Türkiye'de 28 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'ta yaşlıların da eğlenceli mizansenlerden oluşan videolar paylaştıklarını, bu paylaşımlara gençlerin yazdığı olumsuz yorumlar nedeniyle sanal zorbalığa maruz kaldıklarını kaydetti.
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