Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

Instagram ve YouTube'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sibil Çetinkaya, global bir markanın reklam yüzü oldu. Katıldığı davetten kareler paylaşan Çetinkaya'nın cesur stili dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya'nın paylaşımına ''Türk Dua Lipa'', ''Yine yaptın şovunu'' ve ''Kendall getir götürünü yapar'' gibi yorumlar yapıldı.

Sibil Çetinkaya, Paris sokaklarından paylaştığı süper minili pozuyla da ilgi odağı olmuştu.

Genç fenomen, iç çamaşırının görünmesini umursamamıştı.

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de görev aldı, ardından YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretmeye başladı.

İstanbul'un köklü ailelerinden birine mensup olan Sibil Çetinkaya, kendine has stiliyle sık sık adından söz ettiriyor.



