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  4. Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

01.12.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, 500 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

Instagram ve YouTube'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sibil Çetinkaya, global bir markanın reklam yüzü oldu. Katıldığı davetten kareler paylaşan Çetinkaya'nın cesur stili dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Sibil Çetinkaya'nın paylaşımına ''Türk Dua Lipa'', ''Yine yaptın şovunu'' ve ''Kendall getir götürünü yapar'' gibi yorumlar yapıldı.

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Sibil Çetinkaya, Paris sokaklarından paylaştığı süper minili pozuyla da ilgi odağı olmuştu.

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

Genç fenomen, iç çamaşırının görünmesini umursamamıştı.

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de görev aldı, ardından YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretmeye başladı.

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

İstanbul'un köklü ailelerinden birine mensup olan Sibil Çetinkaya, kendine has stiliyle sık sık adından söz ettiriyor.

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''

Sibil Çetinkaya göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi ''Kendall getir götürünü yapar''


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