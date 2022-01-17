Sıcacık bir İstanbul hatırası: Karaköy poğaçası tarifi

İşe, okula yetişmeye çalıştığımızda vapura binmeden hemen önce ya da vapurdan indiğimizde aldığımız, okulda veya iş yerinde çay sohbetlerimize eşlik eden yumuşacık Karaköy poğaçası tarifimiz, İstanbul'u özleyenlere gelsin! Sevdiklerinizle doyasıya paylaşabileceğiniz bereketli poğaça tarifi arıyorsanız size özel bir tarif sunuyoruz! Tatlı tuzlu dengesini çok iyi kuran, tereyağını buram buram hissettirecek Karaköy poğaçasını mutlaka defterinize kaydedin.

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

Sütü cezvede ısıtın.

Bir yoğurma kabının içine aktarın.

Sütün içerisine toz şeker ve instant mayayı ekleyin.

Çırpma teli yardımı ile sütün içindeki şekeri eritin.

Mayanın aktif hale gelmesi için karışımı bir kenarda 10 dakika kadar bekletin.

Ardından oda sıcaklığında beklettiğiniz yumuşak tereyağını ilave edin.

Üzerine sıvı yağı da ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuz ekleyin.

Karışıma 1 yumurta kırın ve tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar elle yoğurun.

Elediğiniz 2,5 su bardağı unu da kontrollü bir şekilde ekleyin ve oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Tezgahın üzerine biraz un serpin ve hamuru tezgahta iyi bir şekilde yoğurun. Hamurun pürüzsüz bir dokuya kavuştuğundan emin olun.

Yoğurma işleminin ardından hamuru tekrar yoğurma kabına alın ve üzerini örtüp yarım saat mayalandırın.

Süre sonunda mayası gelen hamuru son kez toparlayıp mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizle yuvarladığınız hamuru fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olacak şekilde yerleştirin.

Fırça yardımı ile her poğaçanın üzerine yumurta sarısı sürün. Ardından çatalın tersi ile çizikler atın.

Yaklaşık 20 dakika tepsi mayası için bekletin.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yarım saat kadar pişirin.



