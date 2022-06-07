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Sıcak günlere yakışacak pratik tarif: Tam ölçülü soğuk baklava tarifi

07.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk baklava özellikle son yıllarda oldukça popüler olan tatlılar arasında yer alıyor. Normal baklavadan son daha pratik ve hafif olması soğuk baklavayı tercih edenlerin sayısını arttırıyor. Tam ölçülü kıvamda nefis lezzette soğuk baklava yapabilmek için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

Sıcak günlere yakışacak pratik tarif: Tam ölçülü soğuk baklava tarifi

Sütlü ve şerbetli tatlıların birleşimi ayrı bir lezzetli oluyor diyorsanız soğuk baklava tarifi tam size göre! Sıcak yaz günlerinde yenilen hafif yemeklerin yanına oldukça yakışan soğuk baklavayı misafirlerinize sunarak gönüllere taht kurabilirsiniz. Soğuk baklavanızın üzerine dökeceğiniz kakao oranını istediğiniz ölçüde ayarlayarak görünümünü değiştirebilirsiniz. Soğuk baklavanızın üzerinde fındık, fıstık gibi kuruyemişler serpebilirsiniz.

TAM ÖLÇÜLÜ SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ceviz içi(çekilmiş)
  • 1 çay bardağı antep fıstığı(çekilmiş)

Şerbeti için

  • 3,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilin
  • ½ paket sıvı krema( tercihen)

Üzeri için

  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı süt tozu
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket çikolata

Yapılışı

  • İlk olarak şerbeti hazırlanır. Gerekli malzemeler uygun bir tencereye alınır ve karıştırılır. Ocağa alınıp kaynamaya bırakılır. 5 dakika kaynatılır. Vanilin eklenip 1-2 kez daha kaynatılıp kapatılır. Soğumaya bırakılır.
  • Tereyağı uygun bir tencerede eritilir. Üzerindeki köpükleri alınır. Yoksa yanar ve acılık verir. Sıvı yağ eklenip kapatılır.
  • Baklavalık yufkalar poşetinden çıkarılır ve kurumaması için üzeri temiz bezle örtülür. Büyük dikdörtgen borcam için bu ölçüler yeterli oluyor.
  • Yufkalar borcam ebatında kesilir. Borcamın tabanı yağlanır. Üzerine 2-3 kat yufka ve parçaları serilir. Aralara parça kısımlarını yerleştirebilirsiniz. Üzerine biraz yağ gezdirilir ve fırçayla yağlanır. Yufkaların yarısına kadar 2-3 katta bir bu işlem tekrarlanır.
    1. kata düzgün yufka serilir. Üzerine ceviz içi ve Antep fıstığı serpiştirilir. Diğer yufkalar da aynı şekilde yerleştirilir. Araları 2-3 katta bir yağlanır. En üst kısma düzgün bir yufka serilir. Bıçakla kare kare kesilir. (56)
  • Kalan yağ karışımı üzerine aktarılır. Önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda 170 derecede üzerleri kızarana kadar pişirilir. (40 dakika kadar)
  • Fırından çıkarıp soğumaya bırakılır. İyice ılıması beklenir. Sıcakken şerbeti vermeyin. Soğuyan şerbet baklavanın üstüne gezdirilir.
  • 1 saat şerbeti çekmesi beklenir. Bu miktar tam kararında oluyor. Bir kasede kakao, süt tozu ve pudra şekeri karıştırılır. Üzerine süzgeç yardımıyla serpiştirilir.
  • Çikolata rendelemeden önce 5 dakika buzlukta bekletilir. Rendenin ince tarafıyla baklavanın üstüne rendelenir. 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapılır.

AFİYET OLSUN!


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baklava tarifi
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