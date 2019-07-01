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Sıcak hava onları da vurdu! Cayır cayır yandılar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Sıcak havalar, dünyanın dört bir yanını kasıp kavururken güneşin kavurucu ışınlarından muzdarip olan İngilizler ise, garip bronzlaşma hallerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı. İşte o ilginç görüntüler...

Sıcak hava onları da vurdu! Cayır cayır yandılar

Fazla sıcaklarla başları belada olan İngilizler, sıcak havalarda güneş yanığı olduktan sonra, kırmızı ciltlerini ve çok garip bronzlaşma çizgilerini sosyal medyadan paylaşmaya başladılar. Uzmanlar ise kansere yol açan DNA hasarına karşı uyarılar da bulunmaya devam ediyor.

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Çoğu beyaz tenli olan İngilizleri sıcak havalar mahvetti. Güneş ışınlarından korunmayan çoğu kişinin derisi kıpkırmızı oldu. Çoğu kişi, garip yanma şekilleriyle acı dolu resimlerini sosyal medyadan paylaşarak bu hallerini gözler önüne serdi.

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Açıkçası, ülkedeki bazı insanlar sıcak havaya hazırlıklı değildi.

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Geçtiğimiz cumartesi, yılın en sıcak günüydü ve Londra’da 34C’yi vurdu.

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Bazı İngilizler de, cildini potansiyel olarak zararlı ışınlardan korumadan gereken önlemleri almadan güneşe çıktılar ve hepsi kızardılar.

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Düzinelerce yanan insan, fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştılar.

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Ancak bu görüntüler bakmak için eğlenceli olsa da, güneş yanığının sonuçları çok ciddi olabilir. Bu nedenle siz siz olun, sıcak havalarda güneş kreminizi sürmeden ve gerekli önlemleri almadan güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayın.

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