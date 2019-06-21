Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tayar, zorunlu olmadıkça özellikle de sıcak havada pet şişe kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Yüksek sıcaklıkta pet şişenin daha zararlı hale geldiğini belirten Tayar, "Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor. Pet şişeler, asla doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır. Market ve büfe önlerinde güneş ışığına maruz kalan pet şişe suları, ambalajından etkilenmekte, kimyasal etkileşime girerek koku ve tat değişikliği oluşmaktadır. Pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (Bisfenol A) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar BPA'nın, kalp hastalıklarından hormonal sorunlara, kısırlıktan gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa yol açabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca pet şişeler tabiat için de büyük kirleticidir. Plastik şişelerin zararları ile ilgili olarak yazılıp söylenebilecek pek çok şey vardır. Astım, kalp rahatsızlığı, kanser, migren, kısırlıktan, obezite gibi birçok sağlık sorununa neden olduğu bilinen pet şişelerin ham maddesi, bilindiği gibi bir petrol artığıdır. İnternette pet şişenin faydaları, diye araştırdığınızda hiç ama hiçbir şey bulamazken, bilinen veya bilinmeyen birçok zararını bulabilirsiniz" diye konuştu.