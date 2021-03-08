Sıcak Kafa dizisinde flaş değişiklik! Haluk Bilginer yerine...

Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran'ın da ararsında olduğu, başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Sıcak Kafa dizisinde Haluk Bilginer diziden ayrıldı.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in adı ise Onur Saylak’ın Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği Uysallar dizisinde geçiyor.

Mert Baykal’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Tims&B'nin yapımcılığında Netflix için çekeceği Sıcak Kafa dizisine dair detaylar henüz netleşmedi. Dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

