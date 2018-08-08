Sıcaklara aldanmayın! O içecekler ölüme kadar götürüyor

Günde üçten fazla yumuşak kıvamlı dışkılama, ishal olarak tanımlanmaktadır. İki haftadan kısa süren ishale akut, dört haftadan uzun süren ishale ise kronik ishal denmektedir. İshal birçok şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada ishalin enfeksiyon kaynaklı olup olmadığı önemlidir.

Bu belirtilere dikkat!



İshal tablosunun önemsenmesi gerekmektedir. Bazı durumların varlığında mutlaka hekime başvurulmalı, damar yolundan sıvı ve elektrolit takviyesi yapılmalıdır. Ayrıca dışkının incelenmesi ile enfeksiyonla ilgili nedenler varsa ortaya konmalı ve tedavi planlanması yapılmalıdır. İshalde dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir:

• İshalin 48 saatten uzun sürmesi

• 38 dereceyi geçen ateşin olması

• Dışkıda kan görülmesi veya dışkının renginin siyah olması

• İshalle birlikte şiddetli bulantı ve kusma olması

• Şiddetli karın ağrısının varlığı

• Ağızdan sıvı alımının olmaması

Evde ishal tedavisi

Kusma, bulantı, ağızdan sıvı alımının olmaması gibi kritik belirtiler yoksa, genel durumun iyi olduğu hastalarda evde hazırlanacak sıvılarla ishal tedavisi mümkündür. Herkes bu sıvıyı evde kolayca hazırlayabilmektedir. İshali tedavi eden sıvının tarifi şöyledir: