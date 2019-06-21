Sıcaktan bunalan hayvanlar suda böyle serinliyor

Hava sıcaklığının 32-33 dereceye ulaştığı Muş’un Kardeşler köyünde sıcaktan bunalan hayvanlar, suya sokularak serinletilmeye çalışılıyor. Sıcaktan bunalan hayvanları suya sokan çobanlar, 2-3 saat boyunca hayvanları suda tutuyor.
Kardeşler köyünde çobanlık yapan Muhammed Kanşıray, hayvanları serinletmek için suya getirdiğini söyledi. Sıcaktan bulanan hayvanları suya soktuklarını belirten Kanşıray, “Hayvanlar suya girerek 2-3 saat suda kalıyorlar. Her gün suya giriyorlar. Havalar artık iyice ısındı” dedi. (İHA)
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