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    4. Kafede sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgası! Hüngür hüngür ağlamaya başladı 'Ortamı bozuyorsun, kalk git'

    Kafede sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgası! Hüngür hüngür ağlamaya başladı 'Ortamı bozuyorsun, kalk git'

    25.07.2024 09:54
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    Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör kavgası diğer müşterilerin ilgisini çekti. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı ortamı bozma kalk git eve diyerek çekişti. O anları bir başka müşteri cep telefonuyla kaydetti.

    Kafede sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgası! Hüngür hüngür ağlamaya başladı 'Ortamı bozuyorsun, kalk git'

    Bursa'da 3 yaşlı kadın, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı. Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başlayınca tartışmayı gören diğer müşteriler komik anları kayda almaya başladı.

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    "KALK GİT EVE"

    Bir teyzenin, 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve' diye sitem etti.

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    Bir diğeri ise hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kimsenin anlayamadığı ilginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, durumu gören garson teyzelerin yanına gelerek sıcaktan bunalan teyzeyi dışarda hava almaya davet etti. (İHA)

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    AW253906_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    Bursa vantilatör
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