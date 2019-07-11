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Siccin 6’dan ilk fragman ve afiş yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Korku serisi Siccin’in son filminden fragman ve afiş korkuseverlerin beğenisine sunuldu.

Siccin 6’dan ilk fragman ve afiş yayınlandı

Muhteşem Tözüm’ün yapımcılığındaki Siccin serisinin 6’ncı filminden ilk fragman ve afiş korkuseverlerin beğenisine sunuldu. Alper Mestçi’nin bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu film bir kez daha gişeye damga vurmaya hazırlanıyor.

En büyük korkuların gün yüzüne çıkacağı, “Nefes Almakta Zorlanacaksınız” sloganıyla tanıtılan Siccin 6'nın oyuncu kadrosunda; Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş, Gönül Ürer, Deniz Kiziroğlu, Cemre Kiziroğlu, Ergin Kılıkçıer ve Kurtuluş Şakirağaoğlu gibi isimler yer alıyor.

Serinin her filmi başarılı gişe rakamlarına imza atarken Siccin 5, 633.391 biletli seyirci tarafından izlenerek kendi rekorunu kırmıştı. Siccin serisi, otuz altı orijinal korku sahnesinin gerçek bir hikayeyle birleştiği altıncı filmiyle birlikte son bulacak. Yazın tüm zamanların en çok izlenen yerli film rekoruna da sahip Siccin serisi, 12 Ağustos Cuma günü vizyonda olacak.

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Siccin 6 Siccin Alper Mestçi

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