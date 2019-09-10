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Sierra Leone kaptanı Umaru Bangura'nın penaltı kaçırdığı için evini taşladılar

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 10.09.2019 21:04 | Son Güncelleme

Sierra Leone kaptanı Umaru Bangura'nın Liberya karşısında kaçırdığı penaltının ardından taraftarlar futbolcunun evine saldırdılar.

Sierra Leone kaptanı Umaru Bangura'nın penaltı kaçırdığı için evini taşladılar

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 1. Tur rövanş maçında Sierra Leone sahasında Liberya ile karşılaşırken mücadelenin ardından skandal bir olay yaşandı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Sierra Leone, rövanşta 55. dakikada Kei Kamara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 2-0'lık galibiyet durumunda üst tura yükselecek olan ev sahibi ekip, 90+5. dakikada penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen 31 yaşındaki takım kaptanı Umaru Bangura atıştan yararlanamadı ve penaltıyı kaçırdı. Kaçan penaltının ardından Sierra Leone maçı 1-0 kazandı ancak turu geçen taraf Liberya oldu ve ev sahibi ekip için 2022 Dünya Kupası Elemeleri kısa sürdü.

Sierra Leoneli bazı taraftarlar, alınan sonucun faturasını penaltı vuruşundan yararlanamayan Umaru Bangura'ya kestiler. Bangura büyük tepkilere maruz kalırken ardından skandal bir olay yaşandı. Bazı taraftarlar Bangura'nın evini kuşatarak taşlarla eve saldırdılar. Olayın ardından Bangura'nın evinin pencereleri ve kapısı büyük hasar aldı.
''Dışarı bile çıkamıyorum''

Umaru Bangura, yaşananların ardından endişesini BBC'ye anlattı. Yaşadığı durumu anlatan futbolcu, ''Hayatımın en kötü günlerinden biri... Ben kaptan olarak işimi yaptım. Bu kadar tepki beklemiyordum. Dışarı bile çıkamıyorum. Büyük hayal kırıklığına uğradım ama aynı zamanda özür diliyorum'' diye konuştu.

Öte yandan Sierra Leone Spor Bakanı Ibrahim Nyelenkeh de yaşanan olayları kınadı ve hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Umaru Bangura Sierra Leone 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri

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