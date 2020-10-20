Erimeyen, taş gibi turşu yapmanın püf noktaları

Kış sofralarında yer alan turşu hem yemeklerin yanına lezzet katar hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Türk mutfağının geleneksel lezzeti zengin bir C vitamini kaynağıdır, yararlı bakteriler içerir ve kolesterolü dengede tutmayı sağlar. Şifasından faydalanmak için turşu nasıl kurulmalı? İşte detaylar...

TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Turşu kurmaya salamura suyunun hazırlanmasıyla başlayın. Salamura için kullanılan musluk suyunun en az bir gece dinlendirilmesi gerekmektedir.

2 kilogram hazırlanacak turşu için 200 gram ince kaya tuzu kullanılmaktadır.

Kaya tuzu, bir gece dinlendirilen suyun içinde iyice eritilmelidir. Kaya tuzu ne kadar fazla kullanılırsa, turşunun yumuşama ihtimali o kadar azalıyor.

Turşular kavanoza arada boşluk kalmayacak şekilde dizilirken, arzu edilmesi halinde bir limon dilimlenerek aralara yerleştirilebilir.

İstenirse 5-6 diş sarımsak, nohut, kereviz, maydanoz da turşuya eklenebilir. Fakat bu ilaveler, turşunun fermantasyonuna bir etki etmiyor, yalnızca farklı bir aroma sağlıyor.