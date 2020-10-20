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Erimeyen, taş gibi turşu yapmanın püf noktaları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kış mevsiminin olmazsa olmazlarından turşu, özellikle tencere yemeklerinin vazgeçilmezidir. Tadına doyum olmaz sebzeleri turşu haline getirirken bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Aksi halde turşuluk malzemeler eriyerek mahvolabilir.

Erimeyen, taş gibi turşu yapmanın püf noktaları

Kış sofralarında yer alan turşu hem yemeklerin yanına lezzet katar hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Türk mutfağının geleneksel lezzeti zengin bir C vitamini kaynağıdır, yararlı bakteriler içerir ve kolesterolü dengede tutmayı sağlar. Şifasından faydalanmak için turşu nasıl kurulmalı? İşte detaylar...

TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Turşu kurmaya salamura suyunun hazırlanmasıyla başlayın. Salamura için kullanılan musluk suyunun en az bir gece dinlendirilmesi gerekmektedir.

2 kilogram hazırlanacak turşu için 200 gram ince kaya tuzu kullanılmaktadır.

Kaya tuzu, bir gece dinlendirilen suyun içinde iyice eritilmelidir. Kaya tuzu ne kadar fazla kullanılırsa, turşunun yumuşama ihtimali o kadar azalıyor.

Turşular kavanoza arada boşluk kalmayacak şekilde dizilirken, arzu edilmesi halinde bir limon dilimlenerek aralara yerleştirilebilir.

İstenirse 5-6 diş sarımsak, nohut, kereviz, maydanoz da turşuya eklenebilir. Fakat bu ilaveler, turşunun fermantasyonuna bir etki etmiyor, yalnızca farklı bir aroma sağlıyor.

Bir başka püf noktası ise turşu kavanozunun kapağının sıkıca kapatılması. Aksi takdirde oluşan boşluk, hava yapan turşuda yumuşamaya yol açıyor.

MALZEMELER

Bir su bardağı soyulmuş sarımsak
4 yemek kaşığı kaya tuzu
3 kilo kornişon salatalık
3 su bardağı sirke
Bir tutam maydanoz
Bir avuç nohut
4 5 adet defne yaprağı
Bir tatlı kaşığı limon tozu

SALATALIK TURŞUSU YAPIMI

Salatalık seçimi yaparken kornişon turşu almaya özen gösterin. Günlük tükettiğimiz salatalıklar ile kurulan turşu çabuk eriyebilir. Körpe salatalık kullanmak en iyisi...

İlk olarak salatalıkları yıkayın ve iğne yardımıyla iki yerden delin.

Ardından sarımsakların hepsini soyun.

Eğer salatalık turşusuna biber de katmak istiyorsanız sivri, körpe biberleri tercih etmelisiniz.

Biberleri de yıkadıktan sonra acısının iyice çıkmasını istiyorsanız uç kısımlarını bıçak yardımıyla hafifçe kesmelisiniz.

Turşu için 4 ya da 5 kiloluk cam kavanoz kullanabilirsiniz. İlk olarak bir avuç nohudu kavanozun dibine koyun.

Kavanozun içine deldiğiniz salatalıkları, soyulan sarımsakları ve uçları kesilen biberleri yerleştirin.

Malzemeleri nizami bir şekilde değil de salatalıkların aralarına gelecek şekilde biber ve sarımsakları ekleyin.

Derin bir kabın içine 6 bardak sirkeyi koyun. İçine 4 yemek kaşığı tuzu ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kavanoza boşaltın.

Bunun üzerine de yaklaşık 4 su bardağı olacak şekilde içme suyunu da ekleyin. İçme suyu yok ise musluk suyunu önce kaynatın. Soğuduktan sonra turşu kavanozunun içine ekleyin.

Suyu da ekledikten sonra bir tatlı kaşığı limon tozunu, maydanozu ve defne yapraklarını ilave edin.

Kavanozun ağız kısmına bir poşet geçirin. Sonrasında kapağı sıkı bir şekilde kapatın.

Bu işlemler sonrasında sıvı malzemelerin birbirine güzel bir şekilde karışması için kavanozu kendi etrafında birkaç kez döndürün.

Hazırladığınız turşuyu güneş almayan ve karanlık bir yerde 10 gün bekletmelisiniz.

10 günün sonunda turşunuz afiyetle yemeye hazır hale gelecektir.

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