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Şifa kaynağı aşure yerken dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, protein zengini aşurenin yüksek enerji ihtiyacı olanlar için destek olabileceğini belirterek, "Kilo almak isteyenler içinde oldukça sağlıklı bir besin deposudur. Obezite problemi veya kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli tüketmelidirler. Diyabeti olan bireyler içeriğinde az şeker kullanmalı ve porsiyon ölçüsüne dikkat etmelidirler" dedi.

Şifa kaynağı aşure yerken dikkat

Kültürümüzün en lezzetli, sağlık dolu ve protein zengini tatlılarındandır aşure zamanı geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, aşureyi kimler tüketmeli ve tüketirken nelere dikkat etmeli konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Aşure tüketilirken dikkatli olunması tavsiyesinde bulunan Dyt Aksoylu, "Yüksek enerji ihtiyacı olanlar, büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklar, sporcular için iyi bir kaynak, emziren annelerde süt yapımını arttırmada destektir. Kilo almak isteyenler içinde oldukça sağlıklı bir besin deposudur. Obezite problemi veya kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli tüketmelidirler. Diyabeti olan bireyler içeriğinde az şeker kullanmalı ve porsiyon ölçüsüne dikkat etmelidirler" dedi.

AŞURENİN TEMEL MALZEMELERİ BUĞDAY, KURU FASULYE VE NOHUTTUR
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Aşure pişirirken temel malzemeler ile ilgili de bilgi veren Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, kullanılacak malzemeler ile ilgili şunları söyledi: "Aşurenin temel malzemeleri buğday, kuru fasulye ve nohuttur. Aşurenin protein kaynaklarıdır. Tercih edenler pirinç ve bulgurda katarak çeşitliliği artırabilirler. Kuru ve yaş meyvelerden; kuru üzüm, kuru dut, kuru kayısı, kuru incir, kuş üzümü, kestane, elma, ayva ve portakal kabuğu tercih edebilirsiniz. Kuru yemiş olarak; kabuksuz badem içi, kabuksuz fındık içi, ceviz içi, çiğ kaju, soyulmuş fıstık kullanmanız yeterli olacaktır. Kabuk tarçın, karanfil, kimyasal katkı maddesi içermeyen gül suyu kullanımı zengin bir aroma sağlayacaktır. Karanfili suda bekleterek, suyunu da kullanabilirsiniz. Doğal bal, pekmez veya az miktarda keçi boynuzu tozu kullanarak şeker miktarını azaltabilirsiniz. Direk olarak keçiboynuzu kullanımı da tatlılığı arttıracak ve kıvam verecektir. Diyabeti olan kişiler az miktarda şeker katarak, içeriğine ilave edecekleri meyvelerin vermiş olduğu tatlılıktan faydalanabilirler. Aşureyi süslemek için besin değeri yüksek olan ceviz, fındık, fıstık, nar, tarçın, hindistan cevizinden faydalanabilirsiniz".

DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANIN VE KISIK ATEŞTE PİŞİRİN
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İçerisindeki malzemelerin besin değerini kaybetmemek için pişirme tekniği çok önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Aksoylu, "Haşladığınız buğday ve baklagilin suyunu kesinlikle dökmemelisiniz. Gaz oluşumunu önlemek adına bir gece oda sıcaklığındaki suda bekleterek bu suyu dökebilirsiniz. Baklagil türevlerinin besin değerlerinden daha verimli faydalanmak için muhakkak düdüklü tencere kullanın ve kısık ateşte pişirin".

Aşurenin çok faydalı olduğunu söyleyen Dyt. Aksoylu, faydalarını şöyle sıraladı:

Bitkisel protein içerdiğinden dolayı vejetaryenler için avantajlıdır.
Kabızlığa şifa verir.
Omega-3'ten zengindir, hafızayı güçlendirir.
Kalp ve damar sağlığını destekler.
B grubu vitaminlerinden zengin oluşu depresyonu uzaklaştırır.
Serotonin salgılatır, mutluluk ve libidoyu arttırır.

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