Şifa niyetine içilebilecek terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli tavuk çorbası malzemeleri neler?

Özellikle kış aylarında akşam yemeği menüsünün başlarında çorba çeşitleri gelir. Terbiyeli tavuk çorbası hem besleyici hem de leziz olduğundan tercih edilir. Çorbayı hazırlarken tavuk göğüsü ya da but kullanabilirsiniz. İşte terbiyeli tavuk çorbası tarifi...

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet tavuk göğsü veya 2 adet but

Karabiber

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım limon

Tuz

Pul biber

Kekik

2 yemek kaşığı şehriye

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Eti haşlayın, ardından orta boyutta didikleyin. Boyutun çok küçük veya büyük olmamasına dikkat edin. Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını kızdırın. Sonrasında 2 yemek kaşığı un ekleyin ve kavurmaya başlayın. Şehriyeleri de ilave ettikten sonra tavuk suyunu koyun ve güzelce karıştırın. 1-2 taşım kaynatın ve ardından yarım limon sıkıp didiklenen tavukları ekleyin.

Ayrı bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı tuz, pul biber, karabiber ve kekik ekleyin, kızdırıp çorbaya katın. 1-2 taşım daha kaynatın. Afiyet olsun...

