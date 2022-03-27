Şifa niyetine içilebilecek terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli tavuk çorbası malzemeleri neler?

Özellikle kış aylarında akşam yemeği menüsünün başlarında çorba çeşitleri gelir. Terbiyeli tavuk çorbası hem besleyici hem de leziz olduğundan tercih edilir. Çorbayı hazırlarken tavuk göğüsü ya da but kullanabilirsiniz. İşte terbiyeli tavuk çorbası tarifi...
1 adet tavuk göğsü veya 2 adet but
Karabiber
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
Yarım limon
Tuz
Pul biber
Kekik
2 yemek kaşığı şehriye
Eti haşlayın, ardından orta boyutta didikleyin. Boyutun çok küçük veya büyük olmamasına dikkat edin. Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını kızdırın. Sonrasında 2 yemek kaşığı un ekleyin ve kavurmaya başlayın. Şehriyeleri de ilave ettikten sonra tavuk suyunu koyun ve güzelce karıştırın. 1-2 taşım kaynatın ve ardından yarım limon sıkıp didiklenen tavukları ekleyin.
Ayrı bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı tuz, pul biber, karabiber ve kekik ekleyin, kızdırıp çorbaya katın. 1-2 taşım daha kaynatın. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum