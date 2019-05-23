Şifa ve gençlik iksiri kemik iliği yemeniz için 8 önemli neden

Kolajen bakımından zengin olan ilikli kemik, cilt sağlığınız için vazgeçilmezdir. Vücutta kolajen miktarı ne kadar fazla olursa, yaşlanmanın etkileri o kadar uzaktır. Düzenli olarak kolajen alımı cilt elastikiyetinin ve hidrasyonun iyileşmesine yardımcı olur. Cildin antioksidan aktivitesini artırır.

İçinde bulunan birçok madde eklem sağlığını korur. Glukozamin maddesi inflamasyonu azaltır ve eklem ağrılarını hafifletir. Eklemler için doğal bir ilaçtır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçinde bulunan glycine, arginine ve proline aminoasitleri, antienflamatuardır. Birçok hastalığın şifacısı olur. İçerisinde bulunan mineraller bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Kemik iliğinin tadı, hafif ve tatlımsıdır. Genellikle çorba olarak tüketilir. Günümüzde kızarmış ekmekle servisi sıklaşmıştır. Hayvansal ürünleri seviyorsanız kemik iliği tadına aşık olabilirsiniz.

Kemik merkezindeki süngerimsi dokuya kemik iliği adı verilir. İnek ve kuzu gibi hayvanların kemik iliği dünya mutfağında sıklıkla kendisine yer bulur.

Kalorisi yüksek bir hayvansal gıdadır. Ancak protein ve B12 vitamini açısından güçlüdür.

Kemik suyunun içerisinde bulunan jelatin, bağırsak duvarını sağlamlaştırarak koruma altına alır.. Bu sayede otomatikmen bağışıklık sistemi de güçlenmiş olur. Aksi halde sindirilememiş besinler ve toksik maddeler kana karışır. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi bozulur. Bu durum vücutta belli hastalıklara neden olabilir; kronik yorgunluk, tiroit, egzama gibi... Bu gibi hastalıklara yakalanmamak için kemik suyu içmek en iyi çözüm.

Daha iyi bir uyku için birebirdir. Vücudu rahatlatcı etkiye sahip olan glisin amino asidini içerir. Uyku problemi çekiyorsanız bir süre uyumadan önce bir miktar kemik suyu içmeyi deneyin. Muhakkak faydasını göreceksiniz.

Kemik suyu nasıl hazırlanır?

Bir kilo ilikli kemiği tencereya alın ve kemiklerin üzerini geçecek kadar su ile doldurun.

Tencerenin içine 2 çorba kaşığı kemik suyu ilave edin. Ardından 1 adet soğan, 1 adet havuç, kereviz sapını doğrayın ve suya katın. Sebzeleri tencereye doğanmış bir şekilde ekleyin.

Suyu isteğinize göre baharatlandırdıktan sonra yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Et suyu kaynamaya başlayınca ocağın altını en kısık seviyeye getirin.

Su kaynadığında üzerinde beyaz köpükler oluşacak, bunları muhakkak temizleyin.

Bu suyun en az 8 saat kaynamasına müsade edin. Son yarım saat kala sarımsak ve maydanoz ekleyin. Hazırladığınız kemik suyunu buzlukta 3 aya kadar saklayabilirsiniz.

