"Sıfır Bir" 10 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Amatör olarak internette yayın hayatına başlayan ve her geçen gün izleyici sayısını arttıran "Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da" dizi ekibinin hayata geçirdiği "Sıfır Bir" filmi, 10 Ocak'ta vizyona girecek. Yapıma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Kadri Beran Taşkın, henüz çocukken suç dünyasını gerçekçi şekilde anlatan yapımlar seyretme şansı olduğunu belirterek, "Adana'ya da o gözle bakmaya başladım. Çocukken grafiti falan yapıyordum. Hep çevremi daha farklı bir şekilde görmeye çalışıyordum. Filmlere baktım ve Adana'da da bunların benzerlerinin yaşandığını fark ettiğim zaman dedim ki neden olmasın." diye konuştu. Adana'da anlatabilecek çok fazla hikaye olduğunun altını çizen Taşkın, o dönem Cihangir Ceyhan ve Savaş Satış ile tanıştıklarını aktararak, "İnternet dizileri yapılmaya başlandı o dönem, YouTube üzerinden yayınlanan. Bizde dedik ki hem bütçemizi çok sarsmayacak hem de sürdürülebilir bir proje olacak şekilde bir internet dizisi yazsak. 'Belki sevilir, ondan sonra bunu sinemaya taşıyabiliriz' gibi bir hayalle yola çıktık." ifadelerine yer verdi.

Taşkın, yapımda kullanılan müziklerin başarısına da işaret ederek, şunları kaydetti: "Zaten gerçek bir mahallede çekiyorduk. Oyuncuların bazıları gerçekten o mahallenin insanıydı ve diğer arkadaşlarımız da bu dünyayı yani Sıfır Bir’i hayata geçirme kararını aldığımız andan itibaren bu sokak hayatıyla daha haşır neşir olmaya başladı. Kendilerini hazırlama süreci geçirdi. Amatör bir iş gibi görünen ama altyapısı da sağlam olan bir projeydi Sıfır Bir. Yani bütün bu elementler bir araya gelince ortaya samimi ve gerçekçi bir şey çıkıyor diye düşünüyorum." Diziden farklı olarak, karakterlerin filmde tamamen insanlık için bir yola girdiklerini vurgulayan Taşkın, içinde yer yer komedi de bulunan yapımın, dram ve aksiyon türünde olduğunu söyledi. - "Daha önce, sokağı bu kadar derin ve açık bir şekilde anlatan bir proje yoktu" Filmde Cihat Sarsılmaz karakterini canlandıran Onur Akbay da yola amatör ve az sayıda kişiden oluşan bir kadroyla çıktıkları dizinin, kamera arkasında 100, 150 kişinin çalıştığı dev bir prodüksiyona dönüştüğünü ifade etti.

YouTube'da 2016'nın ilk aylarında yayımlanan dizinin ilk bölümünün bir hafta sonunda milyon izleyiciyi geçtiğini kaydeden Akbay, şu bilgileri verdi: "Biz de neye uğradığımızı şaşırdık aslında. Çünkü beklemiyorduk böyle bir şeyi. Dizinin tutmasından sonra Türkiye'de bir karşılığımızın olduğunu anladık ve bu böyle devam etti. Bu işin tutmasındaki sebep, Türkiye’de daha önce, sokağı bu kadar derin ve açık bir şekilde anlatan bir projenin olmamasıydı. Bir de doğru insanların bir araya gelmesi ve herkesin kafasının, beyninin açık olmasından kaynaklıydı. Ayrıca doğru senaryoyla, doğru hikayeyle yola çıktık aslında." - "Bu film, en büyük hedefimiz ve hayalimizdi" Genç oyuncu Savaş Satış ise filmin, insanları daha duyarlı olmaya davet eden bir yapısı olduğuna dikkati çekerek, "Karakterlerin yaşayacağı bir hikaye bu. Ama sokaktan geçen veya omzuna çarpıp geçtiğiniz bir insanın sorununa hemhal olmayla alakalı bir hikaye anlatıyoruz. İlk kez kendi hikayemiz veya kendi intikamımız için değil de bizimle hiç alakası olmayan, yardıma muhtaç birinin derdine koştuğumuz için birçok sorun yaşar hale geliyoruz. Böyle bir hikaye bekliyor seyirciyi." değerlendirmesinde bulundu.