MAGAZİN

Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

BluTV'nin fenomen dizisi Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin 5.sezonu için geri sayım son sürat devam ediyor. 23 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak dizinin afişi, herkesin Hürriyet mahallesi için canını ortaya koyacağının sinyallerini veriyor.

Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Binlerce izleyicinin ekran başında geçtiğimiz sezon boyunca Perşembe günü 19:01'i bekledikleri Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni bölümleri 23 Ocak'tan itibaren BluTV'de olacak.

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan dizinin yeni sezonunda intikam teması ön planda olacak. Mücadelenin çok daha kızışacağı Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da"nın 5.sezon afişinde tüm karakterlerin mezarlıkta görülmesi herkesin Hürriyet mahallesi için canı pahasına savaşacağını gösteriyor.

Sıfır Bir 5.Sezon Afiş

İzleyiciyi çok daha heyecanlı bir sezonun beklediği dizinin yeni sezonu 23 Ocak'ta BluTV'de başlıyor.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
ATV'den yeni dizi: 'Hercai'ATV'den yeni dizi: 'Hercai'
RTÜK'e şikayet yağdı! Ensest, taciz, tecavüz ve şiddet...RTÜK'e şikayet yağdı! Ensest, taciz, tecavüz ve şiddet...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Adana'da Sıfır Bir Bir Zamanlar Adana'da 5. sezon ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Süre doldu, gerilim tırmanıyor! Krizde yeni perde

Süre doldu, gerilim tırmanıyor! Krizde yeni perde

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşçı 60. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı neden yok? 13 Ocak Pazar Fox TV yayın akışı

Savaşçı ekrana ne zaman dönüyor?

Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç, Kardeş Çocukları dizisinde hangi rolde oynuyor?

Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç Kardeş Çocukları'nda buluştu!

Erkenci Kuş 27. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 12 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışı

Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'den yeni dizi: 'Hercai'

ATV'den yeni dizi: 'Hercai'

RTÜK'e şikayet yağdı! Ensest, taciz, tecavüz ve şiddet...

RTÜK'e şikayet yağdı! Ensest, taciz, tecavüz ve şiddet...

Star'dan yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

Star'dan yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.