Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Binlerce izleyicinin ekran başında geçtiğimiz sezon boyunca Perşembe günü 19:01'i bekledikleri Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni bölümleri 23 Ocak'tan itibaren BluTV'de olacak.

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan dizinin yeni sezonunda intikam teması ön planda olacak. Mücadelenin çok daha kızışacağı Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da"nın 5.sezon afişinde tüm karakterlerin mezarlıkta görülmesi herkesin Hürriyet mahallesi için canı pahasına savaşacağını gösteriyor.

İzleyiciyi çok daha heyecanlı bir sezonun beklediği dizinin yeni sezonu 23 Ocak'ta BluTV'de başlıyor.

