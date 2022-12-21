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Sıfırıncı Gün dizi ekibi MasterChef'in konuğu! Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

21.12.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef bu akşam Sıfırıncı Gün dizi ekibine yemek yapacak. Tv8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün setine giden MasterChef yarışmacıları Beykoz Kundura Fabrikası'nda yarışıyor. Kalan son yarışmacılar dış çekimde dokunulmazlık için mücadele edecekler. Peki, Sıfırıncı Gün konusu nedir, nerede çekiliyor? Sıfırıncı Gün oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Sıfırıncı Gün dizi ekibi MasterChef'in konuğu! Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bu akşam sezonun son takım oyunu için ter dökülecekler. TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün oyuncuları, MasterChef'in konuğu olacak ve yarışmanın 163. bölümü Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilecek. Peki, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni diziye dair tüm merak edilenler...

SIFIRINCI GÜN DİZİ EKİBİ MASTERCHEF'İN KONUĞU!

TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün oyuncuları, bu akşam MasterChef'in konuğu oldu. Dizinin başrollerinden Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya ve Engin Öztürk gibi isimler yer alıyor.

Sıfırıncı Gün 1

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Suç çeteleri ve polis arasındaki nefes kesen aksiyon hikayesini konu alan Sıfırıncı Gün'ün senaryosunu Atasay Koç kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor.

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tv8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün 28 Aralık Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Sıfırıncı Gün 2

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.

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