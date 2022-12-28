MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sıfırıncı Gün oyuncuları ve konusu merak konusu oldu

Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sıfırıncı Gün oyuncuları ve konusu merak konusu oldu

28.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları ve konusu gündem oldu. TV 8 ekranlarında başlayacak olan Sıfırıncı Gün için geri sayım başladı. Heyecanla beklenilen dizi bu akşam başlayacak ve her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir? İşte ünlü oyuncu kadrosu ve isimleri

Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sıfırıncı Gün oyuncuları ve konusu merak konusu oldu

Sıfırıncı Gün oyuncuları ve isimleri araştırılıyor. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün çarşamba akşamları yayınlanacak. Dizide birçok ünlü isim yer alıyor. Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Damla Colbay gibi ünlü isimler bulunuyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.

sıfırıncı-gün-oyuncuları

Engin Öztürk - Özgür
Aybüke Pusat - Nisan
Yiğit Özşener - Ejder

sıfırıncı-gün-dizisi

SIFIRINCI GÜN KONUSU

Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve amirleri Kadir'in hikayesi anlatılacak.
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşindedir. Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersizdir.

sıfırıncı-gün-konusu

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Finali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyorduFinali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyordu
Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olayMüge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay
Cinsel ilişki tavsiyesi! "Bir kadın cinsellik yaşamıyorsa..."Cinsel ilişki tavsiyesi! "Bir kadın cinsellik yaşamıyorsa..."

En Çok Okunan Haberler

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti

Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

Plastik poşetlere zam geldi mi?

Plastik poşetlere zam geldi mi?

İç çamaşırsız pozuyla hayran bıraktı

İç çamaşırsız pozuyla hayran bıraktı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.