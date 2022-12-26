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Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Sıfırıncı Gün oyuncuları ve isimleri

26.12.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. TV 8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün çarşamba akşamı başlayacak. Dizinin ilk bölümü 28 Aralık tarihinde ekrana gelecek. Sıfırıncı Gün fragmanları izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Sıfırıncı Gün oyuncuları ve isimleri

Sıfırıncı Gün oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Sıfırıncı Gün 28 Aralık'ta ekrana gelecek. Heyecanla beklenilen aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'ü canlandırıyor. Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

sıfırıncı-gün

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

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SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI

Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.
Engin Öztürk - Özgür
Aybüke Pusat - Nisan

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