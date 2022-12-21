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Sıfırıncı Gün dizisinin senaristi Atasay Koç kimdir? Atasay Koç nereli ve kaç yaşında? MasterChef Sıfırıncı Gün dizi setinde!

21.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinin senaristi Atasay Koç, bu akşam MasterChef Türkiye'nin 163. bölümünde açıklamalarda bulunacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'in 163. bölümü Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki Sıfırıncı Gün dizi setinde çekildi. Peki, Atasay Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sıfırıncı Gün dizisinin senaristi Atasay Koç hakkında merak edilenler...

Sıfırıncı Gün dizisinin senaristi Atasay Koç kimdir? Atasay Koç nereli ve kaç yaşında? MasterChef Sıfırıncı Gün dizi setinde!

Sıfırıncı Gün dizisinin senaristi Atasay Koç, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 163. bölüm fragmanının ardından arama motorlarında, Sıfırıncı Gün dizisi ve Atasay Koç ile ilgili sorgulama yapılmaya başlandı. Peki, Atasay Koç kimdir?

ATASAY KOÇ KİMDİR?

Atasay Koç, 6 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara'da Sosyoloji ve FAMU Prag'da Sinema eğitimi gören Atasay Koç; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve TV alanında yüksek lisans yaptı.

Çok sayıda reklam filminde yönetmen yardımcılığı yapan Atasay Koç; 2008'den beri birçok dizi ve sinema filminde senarist olarak çalışmaktadır.

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