Sıfırıncı Gün dizisinin senaristi Atasay Koç kimdir? Atasay Koç nereli ve kaç yaşında? MasterChef Sıfırıncı Gün dizi setinde!

Sıfırıncı Gün dizisinin senaristi Atasay Koç, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 163. bölüm fragmanının ardından arama motorlarında, Sıfırıncı Gün dizisi ve Atasay Koç ile ilgili sorgulama yapılmaya başlandı. Peki, Atasay Koç kimdir?

ATASAY KOÇ KİMDİR?

Atasay Koç, 6 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara'da Sosyoloji ve FAMU Prag'da Sinema eğitimi gören Atasay Koç; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve TV alanında yüksek lisans yaptı.

Çok sayıda reklam filminde yönetmen yardımcılığı yapan Atasay Koç; 2008'den beri birçok dizi ve sinema filminde senarist olarak çalışmaktadır.

