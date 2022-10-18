MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sıfırıncı Gün’e EDHO’dan ikinci transfer! Turgay Tanülkü de diziye dahil oldu

Sıfırıncı Gün’e EDHO’dan ikinci transfer! Turgay Tanülkü de diziye dahil oldu

18.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinin çekimleri için hazırlık yapılırken diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden iki usta isim katıldı. Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir'den sonra Turgay Tanülkü de diziye dahil oldu.

Sıfırıncı Gün’e EDHO’dan ikinci transfer! Turgay Tanülkü de diziye dahil oldu

Sıfırıncı Gün dizisinin çekimleri ay sonunda yurt dışında başlıyor. Engin Öztürk’lü Sıfırıncı Gün dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Yapımcılığını Acun Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturacağı diziyi Atasay Koç kaleme alıyor.

1

Sıfırıncı Gün’ün oyuncu kadrosuna daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir dahil olmuştu.

2

Özdemir’den sonra diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Turgay Tanülkü de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü diziden uyarlandı! Yayın tarihi açıklandıDünyaca ünlü diziden uyarlandı! Yayın tarihi açıklandı
Survivor'da tanışıp aşk yaşamışlardı! Müjdeli haber geldiSurvivor'da tanışıp aşk yaşamışlardı! Müjdeli haber geldi
Sevgilisinden vasiyet açıklaması! Yürek yaktıSevgilisinden vasiyet açıklaması! Yürek yaktı
Anahtar Kelimeler:
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz medya karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.