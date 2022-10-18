Sıfırıncı Gün’e EDHO’dan ikinci transfer! Turgay Tanülkü de diziye dahil oldu

Sıfırıncı Gün dizisinin çekimleri ay sonunda yurt dışında başlıyor. Engin Öztürk’lü Sıfırıncı Gün dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Yapımcılığını Acun Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturacağı diziyi Atasay Koç kaleme alıyor.

Sıfırıncı Gün’ün oyuncu kadrosuna daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir dahil olmuştu.

Özdemir’den sonra diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Turgay Tanülkü de katıldı.

