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Sıfırıncı Gün'ün başrolü Aybüke Pusat yine çok iddialı! Ceketinin içine bir şey giymedi

28.12.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün ile ekrana dönen ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı stiliyle beğeni topladı. Fotoğrafçı Muhsin Akgün'e poz veren Aybüke Pusat'ın paylaşımını takipçileri yere göğe sığdıramadı.

Sıfırıncı Gün'ün başrolü Aybüke Pusat yine çok iddialı! Ceketinin içine bir şey giymedi

Kadrosunda Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisinin yıldızı Aybüke Pusat, sütyensiz paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Sıfırıncı Gün'ün Nisan'ı Aybüke Pusat ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Cesur tarzına yorum yağdı

Siyah bir takım elbise tercih eden Aybüke Pusat, maskülen tarzıyla dikkat çekti.

Sıfırıncı Gün'ün Nisan'ı Aybüke Pusat ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Cesur tarzına yorum yağdı

Aybüke Pusat'ın paylaşımına ''Ne harika bir kadın'' ve ''Sana her şey yakışıyor'' gibi yorumlar yapıldı. Pusat'ın pozlarını Furkan Andıç, Zerrin Tekindor, Buse Orcan ve Ahu Yağtu gibi isimlerde beğendi.

Sıfırıncı Gün'ün Nisan'ı Aybüke Pusat ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Cesur tarzına yorum yağdı

Medcezir dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sürede yükselişe geçen Aybüke Pusat, duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiriyor.

Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Aybüke Pusat ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Cesur tarzına yorum yağdı

Her Yerde Sen dizisinden sonra bir süre ekrandan uzak kalan Aybüke Pusat, şimdilerde Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterine hayat veriyor.

Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Aybüke Pusat ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Cesur tarzına yorum yağdı

Tescilli güzel Aybüke Pusat, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey'de dereceye girmişti.

Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Aybüke Pusat ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Cesur tarzına yorum yağdı

Sıfırıncı Gün'ün yıldızı Aybüke Pusat ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Cesur tarzına yorum yağdı

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