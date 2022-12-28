Sıfırıncı Gün'ün başrolü Aybüke Pusat yine çok iddialı! Ceketinin içine bir şey giymedi

Kadrosunda Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisinin yıldızı Aybüke Pusat, sütyensiz paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Siyah bir takım elbise tercih eden Aybüke Pusat, maskülen tarzıyla dikkat çekti.

Aybüke Pusat'ın paylaşımına ''Ne harika bir kadın'' ve ''Sana her şey yakışıyor'' gibi yorumlar yapıldı. Pusat'ın pozlarını Furkan Andıç, Zerrin Tekindor, Buse Orcan ve Ahu Yağtu gibi isimlerde beğendi.

Medcezir dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sürede yükselişe geçen Aybüke Pusat, duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiriyor.

Her Yerde Sen dizisinden sonra bir süre ekrandan uzak kalan Aybüke Pusat, şimdilerde Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterine hayat veriyor.

Tescilli güzel Aybüke Pusat, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey'de dereceye girmişti.





