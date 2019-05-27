Sigara alerjisi kadınları olumsuz etkiliyor

“Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarların sigaraya bağlı olarak tıkanması ile oluşan ciddi bir rahatsızlıktır. Damarlar iltihaplı bir pıhtı ile tıkanır ve parmaklara giden kan akımı azalır. Halk diliyle Budama Hastalığı dediğimiz bu damar sorunu, sigara hayatınızda var olduğu sürece devam eder. Zamanla parmaklarınızı, ellerini, ayaklarınızı, bacaklarınızı etkisi altına alır ve iyileşmeyen yaralar oluşur. Enfeksiyona bağlı bu derin yaralar eğer sigara bırakılmazsa zamanla kangrene dönüşür ve uzuv kaybına neden olur. Hastaların dörtte birinden fazlasında ise ayak ya da bacaklar kesilme aşamasına gelir. Ergenlik çağından itibaren ortaya çıkan rahatsızlık eskiden erkeklerde görülen bir rahatsızlıktı ancak günümüzde artık kadınlarda da sık sık görülmeye başlandı. Rahatsızlıktan korunmanın yolu sigaradan uzak durmaktan geçiyor. Sigara içmemek yeterli değil. Sigara dumanına maruz kalmak da hastalığa neden olur. Dolayısı ile pasif içiciler de tehdit altında.

Budama hastalığı 20 - 40 yaş arasında kendini gösteriyor diyoruz. Ancak günümüzde ne yazık ki, 16-17 yaşında budama hastalığına yakalanmış genç delikanlıları görüyoruz. Ülkemizde çok önemli bir uygulama başlatıldı ve birçok yerde sigara yasağı uygulandı. Bu çok önemli bir uygulama. Aktif sigara içiciler bu uygulamayla sigarayı azaltıyor. Pasif içiciler ise dumanın zararlı etkilerine maruz kalmıyor. En önemlisi kalabalık ve kapalı mekanlarda çocuklar sigaranın zararlı etkilerinde uzak kalıyor. Budama hastalığı sigara kullanımına bağlı gelişiyor diyoruz. Ancak kapalı ortamda yoğun sigara dumanına maruz kalan ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişiler de tehlike altında. Çünkü bu rahatsızlık aslında bir sigara alerjisi. Herkeste görülmez ancak alerjik yatkınlığınız varsa sigara kullanmasanız bile, yanınızda içilen sigaranın dumanı sizi etkiler ve rahatsızlığı ortaya çıkarır.