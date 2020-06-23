Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermekte. Koronavirüs ile ilgili bilgiler artıkça kronik hastalığı olan bireyler, yaşı ileri olan bireyler ve sigara içen bireylerin riskli grubu oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Koronavirüsü henüz tam olarak tanımlayamamış olsakta solunum yolları ile ilgili ciddi etkileri gözle görülür vaziyettedir. O halde sigara içen bireyler için bu bağımlılıktan kurtulmak adına bir neden daha ortaya çıkmıştır diyebiliriz!!!
Sigara bağımlılığı dünyada en yaygın gözlenen bağımlılık türüdür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Türkiye sigara içen birey sayısı konusunda dünyada 10. Sırada yer almaktadır. 35-65 yaş arası bireylerde görülen ölümlerin yaklaşık yarısı düzenli sigara içen yani sigara bağımlıları arasındandır. Sigaraya başlama yaşı ülkemizde 13-15 olarak belirlenmiştir ki bu oldukça korkutucudur.
Peki nedir diğer bağımlılıklardan bu denli kendimizi korurken sigaya yenik düşmemizin sebebi? Sigara kolay ulaşılabilir, ucuz ve legal bir maddedir. Son yıllarda getirilen yasaklar sonuç vermeye başlamış olsa da ölüme bu kadar sebep olan bir maddeye karşı çok daha hızlı hareket etmemiz gerekmektedir. Aslında bu yazıda sigaranın zararlarından, sigara kullanımının ne denli kötü olduğundan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Bunların hepsini gayet iyi biliyor ve sıklıkla duyuyoruz. Çözüm yoluna odaklanalım!!!
Sigarayı bıraktıktan 2 sonra nikotin vücudumuzu terk etmeye başlar. 6 saat sonunda kan basıncı ve kalp atış hızı düşer, sigara dumanından kaynaklanan karbonmonoksit 12 saat sonra kandan temizlenmeye başlar ve ciğerlerinizin kapasitesi artar (sigarayı bırakan birçok kişinin kısa zamanda daha rahat nefes almaya başladım, merdiven çıkarken zorlanmadığımı farkettim gibi geribildirimleri buna bağlıdır.), 2-12 hafta içerisinde kan dolaşımı iyileşir ve bedensel kapasiteniz artar, 3-9 hafta içerisinde öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi sıkıntılar ortadan kalkar, 5 yıl içerisinde kalp krizi riski yarıya düşer, 10 yıl sonunda akciğerkanseri riski yarıya inerken, kalp krizi geçirme riski hiç sigara içememiş bir birey ile aynı seviyeye düşer, ten renginizde değişim, tat alma duyunuzda ve koku alma duyunuzda belirgin değişim, uyku kalitenizde artma da kısa zamanda fark edeceğiniz pozitif değişimler olacaktır.
Sigarayı bırakmak çok kolay değildir. Bunu kabul etmek ve sigara içen bireylere bu konuda baskı yapmamak önemlidir. Bu konuda sigara içen bireyin karar vermesi ve sigarayı bırakmayı öncelikle KENDİSİ için istemesi çok önemlidir.
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada oldukça yaygın şekilde kullanılan ve sigarayı bırakmanın en konforlu yöntemi olarak bahsedebileceğimiz BİOREZONANS TERAPİSİ’nden kısaca bahsetmek isterim. Dünyada 40yıldır, ülkemizde 10 yıldır oldukça yaygın kullanılan bu yöntemde işlem biorezonans cihazı ile yapılmaktadır. Biorezonans cihazı seans sırasında vücudumuzun doku, hücre ve organlarının doğal olarak yaydığı olumlu frekansları ve sigardan kaynaklı aslında vücudumuzda olmayan bizim sigaraya başlamamızla vücudumuza tanıttığımız olumsuz frekansları tespit eder. Biorezonans terapisi sırasında vücudumuzun olumsuz frekansları ile olumlu frekansların yer değiştirmesi sağlanır. Seans sonunda hedeflenen sonuç sigaranın artık vücudumuz tarafından tanınmayan ve yabancı olarak tanımlanan bir madde haline gelmesidir. Böylece seans sonunda kişinin canı sigara istemeyecek ve kendi kendine sigarayı bırakmayı denediği dönemlerde yaşadığı ağır yoksunluk belirtileri (sinirlilik hali, konsantrasyon bozukluğu, aşırı yemek yeme dürtüsü, ellerde titreme vb.) ortadan kalkacaktır. Sigarayı bırakmak için en konforlu yöntem dememizin sebebi de tam olarak bu durumdur. Burada başarıyı arttıran en önemli unsur kişinin sigarayı bırakmayı gerçekten istemesi ve özellikle de kendisi için istemesidir.
Biorezonans seansı öncesinde kişi son sigarasını kliniğimizde içerek kendisine verdiğimiz ufak bir tüpe söndürmektedir. Ardından seans başlar ve çeşitli elektrotlar kişinin vücuduna yerleştirilir. Son sigarasını söndürdüğü tüp cihaza yerleştirilerek sigaraya ait vücudunda bulunan frekansların nötrlenmesi sağlanır. Yaklaşık 1 saat süren bu işlem sırasında kişi herhangi bir acı, ağrı ya da rahatsızlık veren bir his hissetmemektedir. Seans sonrasında kişinin göbek deliğinin hemen altına bir bant yardımı ile seans boyunca yüklenmiş olan bir çip yerleştirilir ve 21 gün boyunca vücutta kalması istenir. Bu çip 21 gün boyunca seans sırasında işlenen sigaranın ters frekansını vücuda vermeye devam ederek süreci kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda 21 gün boyunca sigarayı bırakan kişiden en önemli isteğimiz günde 2-2,5 lt su içmesidir. Bu şekilde vücuttaki detox sağlanarak sigaranın zararlı maddelerinin vücuttan atılması hedeflenir.
Görüldüğü gibi son günlerde zararlarının ve hayatımızdan aldıklarının daha çok farkına vardığımız sigara bağımlılığından kurtulmak için oldukça etkili ve konforlu bir yöntemimiz var. Kendiniz için bunu denemekten kaçınmamanızı ve bir an önce sağlıklı bir nefese merhaba demenizi temenni ederim.
Uzm. Klnk. Psk.
Gamze KARTAL TELLİHAN
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