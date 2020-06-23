Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermekte. Koronavirüs ile ilgili bilgiler artıkça kronik hastalığı olan bireyler, yaşı ileri olan bireyler ve sigara içen bireylerin riskli grubu oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Koronavirüsü henüz tam olarak tanımlayamamış olsakta solunum yolları ile ilgili ciddi etkileri gözle görülür vaziyettedir. O halde sigara içen bireyler için bu bağımlılıktan kurtulmak adına bir neden daha ortaya çıkmıştır diyebiliriz!!!

Sigara bağımlılığı dünyada en yaygın gözlenen bağımlılık türüdür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Türkiye sigara içen birey sayısı konusunda dünyada 10. Sırada yer almaktadır. 35-65 yaş arası bireylerde görülen ölümlerin yaklaşık yarısı düzenli sigara içen yani sigara bağımlıları arasındandır. Sigaraya başlama yaşı ülkemizde 13-15 olarak belirlenmiştir ki bu oldukça korkutucudur.

Peki nedir diğer bağımlılıklardan bu denli kendimizi korurken sigaya yenik düşmemizin sebebi? Sigara kolay ulaşılabilir, ucuz ve legal bir maddedir. Son yıllarda getirilen yasaklar sonuç vermeye başlamış olsa da ölüme bu kadar sebep olan bir maddeye karşı çok daha hızlı hareket etmemiz gerekmektedir. Aslında bu yazıda sigaranın zararlarından, sigara kullanımının ne denli kötü olduğundan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Bunların hepsini gayet iyi biliyor ve sıklıkla duyuyoruz. Çözüm yoluna odaklanalım!!!