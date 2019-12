Sigorta dolandırıcıları yakayı ele verdi! Tüm oyun böyle ortaya çıktı

Yankesicilik dedektifleri önce motosikletli kurye kılığına girerek şüpheli şahısları takip etmeye başladı. Polis kurye kılığına girerek yaptığı takip sonucunda şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıklarını belirlendi.

TAMİRCİ KILIĞINDA TAKİP

Polis kaza takibi yaptıktan sonra sıra zanlıların hasar görmeyen parçaları hasar görmüş gibi gösterip nasıl tekrar taktıklarını ve devleti dolandırdıklarını belirlemek için bu kez de tamirci kılığına girdi. Tamirci olan polis şahısların tamirhanelerine yakın bir yerde işe başlayarak burada zanlıları hem fiziki olarak hem de görüntülü olarak adım adım takip etti. Takip yapan polis kendini belli etmemek için zaman zaman araç altına girip zaman zaman da lastik değiştirerek tamamen kamufle oldu. Polis bu takipler sayesinde şebekenin neler yaptığını tek tek tespit etti. Bunu yaparken de an be an görüntüleri çekti.

NUMARADAN YARALANDI

Polis hem drone ile hem de karadan motosiklet üzerinde suç örgütü mensuplarının kaza anını görüntüledi. Bu sırada zanlıların önceden belirdikleri araca arkadan çarpma anlarından sonra araçta bulunan örgüt üyesinin kayıtlara yaralamalı kaza geçmesi için yaralanma numarası yaptığı ve ambulans çağrılarak hastaneye kaldırılmasını sağladığı da ortaya çıktı. Bu anlar da drone ile havadan saniye saniye görüntülendi. Maddi hasarlı kazalara polis gelmediği için sigortadan para almaları zorlaşacağı için zanlıların her kazanın yaralamalı olması için çaba harcadıkların tespit edildi.