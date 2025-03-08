Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sigortaya sinirlendi... Kendini video kaydına aldırıp böyle protesto etti: Robot süpürgeyi yerden yere vurdu!

Sigortaya sinirlendi... Kendini video kaydına aldırıp böyle protesto etti: Robot süpürgeyi yerden yere vurdu!

08.03.2025 12:15
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 12:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir müşteri, aldığı robot süpürgenin sigorta kapsamında değiştirilmemesi nedeniyle öfkesine hakim olamayarak AVM'deki mağaza önünde süpürgesini defalarca yere vurup parçaladı. Tüketici hakları ihlali nedeniyle yaşadığı mağduriyetin çözülmesini isteyen müşteri, güvenlik görevlileri tarafından bile sakinleştirilemedi.

Sivas'ta Turgay Abuş isimli bir müşteri, iddiaya göre 2023 Nisan ayında AVM'de bulunan bir teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı. Satın alma işlemi sırasında mağaza çalışanlarının, “Ürününüz bozulma, kırılma ya da herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değiştirilecek” vaadiyle önerdiği Gold Sigorta'yı yaptırdı.

Ekran görüntüsü 2025-03-08 121016

BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE BOZULDU

Müşteri ürünü kullanmaya başladıktan birkaç ay sonra robot süpürge arızalandı. Ancak sigorta desteği göremeyen müşteri, büyük bir mağduriyet yaşadı.

Ekran görüntüsü 2025-03-08 121033

DEFALARCA KEZ SERVİSE GÖNDERİLDİ

Arızalanan süpürge, 2 yıl boyunca ondan fazla kez tamir edilmesi veya yenisiyle değiştirilmesi için mağaza aracılığıyla servise gönderildi. Ancak Gold Sigorta bu süreci üstlenmezken, mağaza ve süpürge markası soruna çözüm üretemedi. Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurudan ise 3 aydan uzun süredir herhangi bir yanıt alınamadı.

Ekran görüntüsü 2025-03-08 121126

ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

Yaşadığı mağduriyetin çözümsüz kalmasına öfkelenen müşteri, AVM’deki mağazanın önüne giderek robot süpürgesini defalarca yere vurarak parçaladı. Kendisini video kaydına aldıran müşteriye güvenlik görevlileri de hakim olamadı.

Müşteri, yaşadığı mağduriyetin sorumlular tarafından giderilmesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.

Mynet'in Sesi
Yurt dışından getirilen angus yüzerek kaçtı!Yurt dışından getirilen angus yüzerek kaçtı!
Elazığ'da drone gören masum işçi!Elazığ'da drone gören masum işçi!
Anahtar Kelimeler:
Sivas AVM robot süpürge sigorta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

AK Partili başkan tek başına köprü açılışı yaptı

AK Partili başkan tek başına köprü açılışı yaptı

TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

2 haftalık ama 6 aylık kıyafeti giyiyor

2 haftalık ama 6 aylık kıyafeti giyiyor

'Cinlerle konuşup' bilgi aldığını iddia etti...

'Cinlerle konuşup' bilgi aldığını iddia etti...

33 yaşındaki yetişkin film yıldızı Afganistan'da! Şaşkına çeviren pozlar...

33 yaşındaki yetişkin film yıldızı Afganistan'da! Şaşkına çeviren pozlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.