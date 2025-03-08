Sigortaya sinirlendi... Kendini video kaydına aldırıp böyle protesto etti: Robot süpürgeyi yerden yere vurdu!

Sivas'ta Turgay Abuş isimli bir müşteri, iddiaya göre 2023 Nisan ayında AVM'de bulunan bir teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı. Satın alma işlemi sırasında mağaza çalışanlarının, “Ürününüz bozulma, kırılma ya da herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değiştirilecek” vaadiyle önerdiği Gold Sigorta'yı yaptırdı.

BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE BOZULDU

Müşteri ürünü kullanmaya başladıktan birkaç ay sonra robot süpürge arızalandı. Ancak sigorta desteği göremeyen müşteri, büyük bir mağduriyet yaşadı.

DEFALARCA KEZ SERVİSE GÖNDERİLDİ

Arızalanan süpürge, 2 yıl boyunca ondan fazla kez tamir edilmesi veya yenisiyle değiştirilmesi için mağaza aracılığıyla servise gönderildi. Ancak Gold Sigorta bu süreci üstlenmezken, mağaza ve süpürge markası soruna çözüm üretemedi. Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurudan ise 3 aydan uzun süredir herhangi bir yanıt alınamadı.

ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

Yaşadığı mağduriyetin çözümsüz kalmasına öfkelenen müşteri, AVM’deki mağazanın önüne giderek robot süpürgesini defalarca yere vurarak parçaladı. Kendisini video kaydına aldıran müşteriye güvenlik görevlileri de hakim olamadı.

Müşteri, yaşadığı mağduriyetin sorumlular tarafından giderilmesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.