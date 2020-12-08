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Sihirli Annem dizisinde flaş değişiklik!

08.12.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem dizisinde flaş değişiklik!

Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle, Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak.

Exxen'de yayınlanacak Sihirli Annem dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Daha önce Çilek rolünü Zeynep Özkaya'nın oynayacağı açıklanmıştı ancak son anda rol Eylül Ugan'ın oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'in tanıtım projelerinden Sihirli Annem'in çekimleri bugün başladı.

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Süreç Film imzalı dizide Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alacak.

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Dizinin önemli karakterlerinden Çilek'i canlandıracak oyuncu da son anda değişti. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı karakteri Eylül Ugan canlandıracak.

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