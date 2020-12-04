Sihirli Annem'in eski oyuncuları ortak mesaj yayınlamıştı! Nergis Kumbasar'dan cevap gecikmedi

Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu için provaya geldiğini söyleyen Kumbasar, ilk dizide yer alan isimlerin dizi için kendileriyle iletişime geçilip fikirleri alındığı iddialarına tepki göstererek "Vefa ve etik gibi kavramlar yok olmuş" diyerek sosyal medyadan yaptıkları açıklamaya cevap verdi.

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platform olan Exxen'de, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekilecek. Ancak eski dizide rol alan oyuncular bu kez kadroda yer almayacak.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Kendilerine teklif gelmediğini belirten Sihirli Annem'in eski oyuncuları İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Yeni seride bize yer verilmeyeceği ve başka bir kadro ile yayına gireceğini haftalar önce öğrenmiştik ve bu duruma saygı duyduk. Fakat bizlerle iletişime geçildiği, konuşulduğu ve fikirlerimizin alındığı gibi paylaşımlar yapılması tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.