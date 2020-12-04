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Sihirli Annem'in eski oyuncuları ortak mesaj yayınlamıştı! Nergis Kumbasar'dan cevap gecikmedi

04.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in eski oyuncuları ortak mesaj yayınlamıştı! Nergis Kumbasar'dan cevap gecikmedi

Oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yeniden çekilecek olan Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar, dizinin ilk versiyonunda yer alan ancak yeni versiyona çağrılmayan eski oyuncuların yaptığı sitem dolu açıklamalara cevap verdi.

Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu için provaya geldiğini söyleyen Kumbasar, ilk dizide yer alan isimlerin dizi için kendileriyle iletişime geçilip fikirleri alındığı iddialarına tepki göstererek "Vefa ve etik gibi kavramlar yok olmuş" diyerek sosyal medyadan yaptıkları açıklamaya cevap verdi.

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Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platform olan Exxen'de, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekilecek. Ancak eski dizide rol alan oyuncular bu kez kadroda yer almayacak.

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ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Kendilerine teklif gelmediğini belirten Sihirli Annem'in eski oyuncuları İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayımladı.

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Açıklamada, "Yeni seride bize yer verilmeyeceği ve başka bir kadro ile yayına gireceğini haftalar önce öğrenmiştik ve bu duruma saygı duyduk. Fakat bizlerle iletişime geçildiği, konuşulduğu ve fikirlerimizin alındığı gibi paylaşımlar yapılması tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.

"BİRAZ ABARTILMIŞTIR"

Kumbasar eski oyuncuların yaptığı açıklamayı hatırlatan muhabirlere, "Buna Sihirli Annem'in yeni versiyon dediler. Yani eski oyuncuların bir tepki gösterdiklerini sanmıyorum. Çünkü dünyada da bu tip dizilerde kadrolar yenileniyor. Belki haberleri olmadı. Bu işin fıtratında var. Yıllar geçince kadrolar yenilenebiliyor. O biraz abartılmıştır" diye konuştu.
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Kumbasar ayrıca evde elinde dezenfektan şişesi ile gezdiğini söyleyip "Çift maske ve dezenfekten ile geziyorum. Zaten iş dışında da sokağa çıkmıyorum. Bugün dizinin provasına geldim. Zaten temizliğe çok dikkat eden bir tipim, çok fazla yabancılık çekmiyorum" ifadelerini kullandı.

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