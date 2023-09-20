Sihirli Annem'in Buket'inin son hali şaşırttı! Sırra Kadem basan Şara Türesel'i gören tanıyamadı

2003-2012 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisi fantastik hikayesiyle dikkatleriçekmeyi başarıyordu. Dizinin çocuk oyuncularından olan Şara Türesel, Çilek karakterinin yakın arkadşı Buket'i canlandırıyordu. Bir zamanların çocuk oyuncusu Türesel'in eski halinden eser kalmadı.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen maceraları ele alıyordu.

Sihirli Annem dizisinde cnlandırdığı Buket rolü ile hafızalara kazınan Şara Türesel, daha sonra Gümüş ve Doktorlar dizisinde de rol aldı.

23 Nisan 1997 doğumlu Şara Türesel şimdilerde 26 yaşında.

Yurt dışında sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, Amerika'da yıldırım nikahıyla evlendi.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Şara Türesel, şimdilerde müzikallerde sahne alıyor ve şarkılar söylüyor.



