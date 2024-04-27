Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastalığını ilk kez anlattı! 'Ölümü hep bekledim'

Daha önce "Sihirli Annem", "Hangimiz Sevmedik", "Lale Devri", "Klavye Delikanlıları" gibi birçok dizide rol alan Gül Onat'ın geçtiğimiz yıl hastalandığı ve uzun süre tedavi gördüğü ortaya çıktı. Usta oyuncu yaşadıklarını ilk kez anlattı.

"İYİLEŞECEĞİME DAİR UMUDUM YOKTU"

Çok riskli bir ameliyat olduğunu dile getiren Gül Onat, "Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu" dedi.

'HEP ÖLÜMÜ BEKLEDİM'

"Arkadan kemoterapiler radyoterapiler geldi" diyen Onat, sözlerine "Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm. Anlayacağınız bu süreçte hep ölümü bekledim ve korkmadım. Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın" diye devam etti.