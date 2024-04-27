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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastalığını ilk kez anlattı! 'Ölümü hep bekledim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 13:12
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Perihan karakteri ile hafızalara kazınan Gül Onat, geçen yıl hastalandığı ve uzun süredir tedavi gördüğü açıkladı. Gül Onat, "İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu. Ölümü hep bekledim" dedi.

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastalığını ilk kez anlattı! 'Ölümü hep bekledim'

Daha önce "Sihirli Annem", "Hangimiz Sevmedik", "Lale Devri", "Klavye Delikanlıları" gibi birçok dizide rol alan Gül Onat'ın geçtiğimiz yıl hastalandığı ve uzun süre tedavi gördüğü ortaya çıktı. Usta oyuncu yaşadıklarını ilk kez anlattı.

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"İYİLEŞECEĞİME DAİR UMUDUM YOKTU"

Çok riskli bir ameliyat olduğunu dile getiren Gül Onat, "Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu" dedi.

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'HEP ÖLÜMÜ BEKLEDİM'

"Arkadan kemoterapiler radyoterapiler geldi" diyen Onat, sözlerine "Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm. Anlayacağınız bu süreçte hep ölümü bekledim ve korkmadım. Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın" diye devam etti.

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