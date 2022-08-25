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Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan'ın son hali şaşırttı! Ekranlardan uzakta yaşayan isim bakın ne yapıyor

25.08.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yıllarında başında ilgiyle izlenen dizilerden olan Sihirli Annem'in başrol oyuncularından Şahap Sayılgan, dizide Betüş'ün kocası Sadık karakterine hayat vermekteydi. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü ismin son hali ise görenleri şaşırttı.

Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan'ın son hali şaşırttı! Ekranlardan uzakta yaşayan isim bakın ne yapıyor

2003-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem, seneler sonra zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Ersoy Güler, Tülay Kocatürk ve Kartal Çidamlı'nın üstlendiği dizide Betüş'ün eşi ve iki çocuk babası Sadık'ı canlandıran Şahap Sayılgan, bakın şimdilerde ne yapıyor...

SİHİRLİ ANNEM'İN SADIK'I ŞAHAP SAYILGAN'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan ve başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Metin Serezli gibi pek çok ismin rol aldığı Sihirli Annem, seneler sonra dahi oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor.

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Sevilen dizi, seneler sonra Exxen'de farklı bir versiyon ve farklı oyuncularla yeniden yayınlanmıştı.

İlk ve unutulmaz versiyonun oyuncuları arasında yer alan ve Sadık karakterini canlandıran Şahap Sayılgan ise seneler sonraki haliyle şaşırttı.

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UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YER ALMIYOR

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncunun şimdilerde ne yaptığı da merak edildi.

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Bir çok projede yer alan Sayılgan, uzun zamandır sessiz ve ekranlardan uzak olarak yaşamına devam ediyor.

Son dönemlerde ekranda herhangi bir yapımda yer almayan Şahap Sayılgan, Instagram hesabında paylaştığı videolarla biliniyor.

ÇEKTİĞİ EĞLENCELİ VİDEOLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

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Sayılgan, son olarak çektiği skeçleri ve komik videoları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

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3 Mart 1966 tarihinde İzmir'de doğan Sayılgan, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro Yüksek Bölümü'nde eğitim almıştı.

İşte Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan'ın son hali...

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