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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla yine ayrıldı

24.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser boşandıktan sonra yeniden barışmıştı. Çift terapisine giden çiftten yeni haber geldi. Damla Ersubaşı'nın barıştığı eski kocasıyla yine ayrıldığı iddia edildi.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla yine ayrıldı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Ersubaşı şiddet gördüğü iddiasıyla 2020 yılında boşandığı eski kocasını dönerek herkesi şoke etmişti.

Eski eşinden gelen evlenme teklifini ‘tektaş’ videosuyla duyuran Damla Ersubaşı "Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz"demişti.

"HER ŞEYİ SİLDİ"

Evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Damla Ersubaşı 2. Sayfa'nın iddiasına göre eski eşinin fotoğraflarını sayfasından kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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