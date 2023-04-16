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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'nın arkadaşından şoke eden iddia! "Kocama nasıl göz dikersin lan"

16.04.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı özel hayatıyla gündeme geldi. Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık şoke eden iddialarda bulundu. Işık arkadaşının kocasına göz diktiğini söyleyince ünlü oyuncudan hemen açıklama geldi.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'nın arkadaşından şoke eden iddia! "Kocama nasıl göz dikersin lan"

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı daha önce şiddet gördüğü eşiyle boşanmış sonra yeniden barışmıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiği iddia edilen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı şoke eden iddialarla gündemde.

Ekran Alıntısı

Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık açıklamasında "Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım" diyerek şoke eden iddialarda bulundu.

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MÜSTEHCEN FOTOĞRAF İDDİASI

Işık açıklamasında "Bana sığındın ben seni buraya taşıdım paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık'la evliyim kendine gel... Sen gecenin 3'ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın?" diyerek gündem oldu.

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Damla Ersubaşı ise hemen bir paylaşım yaparak dava açacağını söyledi.

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