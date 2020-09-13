Sihirli Annem oyuncuları Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür pozlarıyla gündem oldu!

Sihirli Annem Cem'i ve Tuğçe'si büyüdü ama hiç kopmadılar. Son dönemlerde boşanma haberleriyle gündeme gelen Damla Ersubaşı ve kendi gibi oyuncu arkadaşı Buğra Özmüldür sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Buğra Özmüldür ve Damla Ersubaşı Sihirli Annem dizisinde rol alan bir diğer arkadaşları Gizem Güven'i düğününde yalnız bırakmadı. Sihirli Annem'in çocuk oyuncularını buluşturan düğünde bu çocuk oyuncuların şimdiki halleri gündem oldu.

Son olarak Buğra Özmüldür Damla Ersubaşı ile pozlarını paylaşarak "İyi günde kötü günde" notunu düştü.



Arkadaşını zor zamanlarında da yalnız bırakmayan Özmüldür'ün değişimini de beğeni yağdı.



