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“Şiirleri ve şarkılarıyla Ahmet Kaçar” müzik albümü için imzalar atıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimlerin seslendirdiği ve TRT repertuvarında da birçok eseri bulunan ünlü şair Ahmet Kaçar’ın şiirleri ve besteleri, Görele Belediyesi ve Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında yapılan işbirliği protokolü ile müzik albümü olacak.Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü Dr.

“Şiirleri ve şarkılarıyla Ahmet Kaçar” müzik albümü için imzalar atıldı

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimlerin seslendirdiği ve TRT repertuvarında da birçok eseri bulunan ünlü şair Ahmet Kaçar’ın şiirleri ve besteleri, Görele Belediyesi ve Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında yapılan işbirliği protokolü ile müzik albümü olacak.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abbas Karaağaçlı arasında “Şiirleri ve şarkılarıyla Ahmet Kaçar” müzik albümü projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.
GRÜ Rektörlük Binasında gerçekleştirilen törende işbirliği protokolünü imzalayan Belediye Başkanı Erener, Ahmet Kaçar’ın Görele için önemli bir değer olduğunu belirtti. Görele Belediyesi’nin değerlerine her zaman önem verdiğini ve sahip çıktığını söyleyen Erener, “İlçemizin önemli değerlerini yaşatmaya, ilçemizin kültürünü tanıtmaya sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

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