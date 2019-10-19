Siirt'te yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Bombat mezrasında evinin bahçesinde oynayan 12 yaşındaki Abdullah Saban yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saban, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
(İHA)
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