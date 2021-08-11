YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Siirt'te 11 yıl önce 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili hüküm giyen 5 firari, Diyarbakır'da yakalandı

Siirt'te 11 yıl önce 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili hüküm giyen 5 firari, Diyarbakır'da yakalandı

11.08.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 11 yıl önce 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili hüküm giyen 5 firari, Diyarbakır'da yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Siirt'te 2010'da bir düğünde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin ölümüne yol açan kavgayla ilgili 5 firari hükümlü, Diyarbakır'da saklandıkları evde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının araştırmaları neticesinde, 2010'da Siirt'in merkez Barış Mahallesi'nde yapılan düğünde iki grup arasında çıkan ve M.C.T ile M.Ş.T'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olayın faillerinin Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bir adreste saklandıkları tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.E. (56), 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.E (55), A.E (33) ve H.E (32) ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.E. (28) yakalandı.

Firari hükümlüler, cezaevine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadıDehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadı
Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!
Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandıDiyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlar hasat edilmeye başlandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Siirt

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Doğu Eczanesi
Sur
Zelal Eczanesi
Sur
Turaç Eczanesi
Baglar
Yeni Hayat Eczanesi
Baglar
Dünya Eczanesi
Kayapinar
Okyanus Eczanesi
Kayapinar
Pera Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.