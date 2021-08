Siirt'te 11 yıl önce 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili hüküm giyen 5 firari, Diyarbakır'da yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Siirt'te 2010'da bir düğünde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin ölümüne yol açan kavgayla ilgili 5 firari hükümlü, Diyarbakır'da saklandıkları evde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının araştırmaları neticesinde, 2010'da Siirt'in merkez Barış Mahallesi'nde yapılan düğünde iki grup arasında çıkan ve M.C.T ile M.Ş.T'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olayın faillerinin Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bir adreste saklandıkları tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.E. (56), 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.E (55), A.E (33) ve H.E (32) ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.E. (28) yakalandı.

Firari hükümlüler, cezaevine götürüldü.