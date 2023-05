Siirt'te 17 sanıklı "tefecilik" davasının gerekçeli kararı açıklandı

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suç örgütü kurarak "tefecilik, yağma, yaralama, cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" gibi suçlara karıştığı iddiasıyla yargılanan sanıklarla ilgili verdiği hapis cezaları hakkında 322 sayfalık gerekçeli karar hazırladı.

Sanıkların eylem, tehdit ve telefon görüşmeleriyle tefecilik faaliyetlerine yer verilen kararda, tefeciliğin devlete ve kurumlarına güveni zedelediği ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından kazanç kapısı olarak görüldüğüne yer verilerek, bu durumun birçok insanı mağdur ettiği ve ekonomik açıdan zor durumda kalan insanları maddi açıdan sömürdüğü vurgulandı.

"Özellikle Siirt ilinde illegal faaliyetleri bulunan sanıkların, burada aldıkları faiz oranı aylık yüzde 40 ile yüzde 60 arasında değişmektedir" ifadelerinin yer aldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Tefecilik suçu ile hukuk düzeninde yasal olarak sınırları belirtilen borç verme işlemi askıya alınmakta ve kanun koyucunun belirlemiş olduğu sınırlar dışına çıkılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak toplumun her kesimi etkilenmektedir. Ancak tefecilik suçundan en çok etkilenenler hiç şüphesiz ki faiz karşılığı borç para alan mağdurlardır. Nitekim borcu yüzünden intihar eden, her şeyini kaybettiği için ailesi dağılan, senelerce uğraşıp kazandığı mal varlığını birkaç saat içinde tamamen kaybedip bunalıma giren, bundan dolayı gözünü kırpmadan cinayet isleyebilen insanların haberleri her gün karşımıza çıkabilmektedir. Bununla birlikte borçları yüzünden tefecilere kendilerini kaptıran bireyler sağlıklarını dahi yitirebilmektedir. Borcunu ödeyemeyen bireyler başta psikolojik hastalıklar olmak üzere her türlü hastalıkla karşı karşıya kalabilmektedir.

Bunun yanı sıra kişiler, 'Yeter ki borcumu kapatayım.' diye tazminat alıp işsiz kalmayı bile göze alabilmektedirler. Nitekim bu durum sadece bu bireyleri değil, ailelerini ve yakın çevrelerini de olumsuz etkilemektedir. Yıkılan aileler, parçalanmış evlilikler, haksız yolla kazanılan paraların üzerine bina edilen bu sektör, ahlaki yozlaşmanın çok önemli sonuçlarıdır."

Kararda, şüphelilerin Siirt'te çok sayıda insanı mağdur ettiği ve çıkar amaçlı bir araya gelerek suç örgütü oluşturdukları ifade edildi.

Müştekilerle örgütün elebaşı sanık S.E'nin müştekilerle polisiye yöntemlere karşı tedbirli olması sebebiyle WhatsApp uygulaması aracılığıyla konuştuğu veya yüz yüze görüştüğü aktarıldı.

Kararda, örgütün elebaşı S.E'ye ilişkin bölümde, sanığın dosya kapsamında açıkça çek, senet tahsilatı yapma ve zorla para almaya yönelik suç örgütü kurarak sağladığı güç ile kişilerden zorla para aldığının aşikar olduğu belirtildi.

S.E'nin, müştekiyi tehdit etmek ve yaralamak suretiyle zorla senet imzalattığı kaydedilen kararda, "Sonrasında da yine müştekiden olmayan bir alacağa ilişkin para istediği anlaşılmıştır. Aynı zamanda müştekinin araca bindirilmesi suretiyle alıkonulması şeklindeki eylem yönünden de ayrıca birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, S.E, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", nitelikli yağma", "cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 138 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklar, S.B, R.E, E.A, M.T, E.T, H.M.A, C.K, Ö.K, S.E, Ş.E, Ş,G, E.D, M.T, H.Ö, Ü.Ö ve A.T hakkında da 6 yıldan 31 yıla kadar değişen oranlarla hapis cezası verilmişti.

Heyet, "yağma" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan Ö.F.İ'nin beraatini kararlaştırmıştı.