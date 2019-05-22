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Şike görüntüleri ortaya çıkmıştı! 11 futbolcu için karar verildi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 22.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

Gürcistan’da şike nedeniyle gözaltına alınan 11 futbolcudan 4'ü bugün çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 futbolcu ise kefaletle serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da 8'i faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gürcistan Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada, 3 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanan 2 maçta şike yaptığı iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre, futbol şikesi nedeniyle gözaltına alınan ve bugün ise mahkemeleri düzenlenen futbolculardan dördüne tutuklanma kararı verilirken, yedi oyuncunun 3 bin 600 Dolar kefaletle serbest bırakılacağı bildirildi.

Mahkemenin kararıyla tutuklanan futbolcuların isimleri şöyle:

"Nika Daushvili, Vakhtang Dzhakeli, Lasha Chapidze ve Irakli Khuchua."

20 gün içinde depozit ödeyerek serbest kalacak oyuncular ise şunlar:

"Johnny Sheroziya, Nika Maisuradze, Paata Gudushauri, George Getiashvili, Nodar Kiknavelidze, Robert Imerlishvili ve Irakli Badzhelidze."

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Anahtar Kelimeler:
Nika Daushvili Vakhtang Dzhakeli Lasha Chapidze Irakli Khuchua

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